Las obras de El Muelle desplazan a las zabarceras a Rui Pérez

26 junio 2020, AVILÉS.

Las zabarceras que venden sus productos de la huerta en el mercado de los lunes tendrán que volver a cambiar de ubicación otra vez. En esta ocasión, el motivo del cambio son las obras de reurbanización del parque de El Muelle que comenzaron esta misma semana y que durante los próximos meses supondrán el corte de las calles de La Muralla, Emile Robin y Pedro Menéndez. La solución a la que han llegado el Ayuntamiento y la gerencia de La Plaza, es que se trasladen a la calle Rui Pérez a partir de lunes 6 de julio.

Eso sí, el proceso de traslado será un poco lento, lo que impedirá que puedan vender su productos en el mercado del próximo lunes, día 29 de junio. «El cambio se llevará a cabo el 6 de julio y durante la próxima semana el Ayuntamiento se encargará de acondicionar la calle Rui Pérez para que las vendedoras se puedan ubicar en ella con total seguridad, retirando todo el mobiliario urbano y señalizando adecuadamente las parcelas individuales», explica Hugo Martínez, que considera esta como la mejor solución posible. «Están justo al lado de la plaza y las dimensiones de la calle les permitirán guardar las distancias de metro y medio. Regresar al interior no era viable porque no hay sitio suficiente», añade el gerente.

Por su parte, los vendedores ambulantes siguen acudiendo cada lunes al interior de los Hermanos Orbón, pero solo el 50% del total, repartidos entre los puestos pares e impares, que se alternan cada semana. «Por su parte, las zabarceras no son un número concreto y no podemos calcular cuantas acudirán cada lunes, es más complicado de organizar», reconoce el gerente de La Plaza.

Firmas por la fuente

Estos ajustes se están llevando a cabo a causa de las obras de reurbanización del parque de El Muelle, una actuación municipal sobre la que algunos vecinos de Avilés ya se han manifestado en contra. Después de que unas 150 personas se manifestasen el pasado martes en el parque al grito de: «La fuente no se toca» y «Aquí la quiero ver, la fuente de Avilés», ahora se ha iniciado una recogida de firmas en defensa de la fuente de la plaza de Pedro Menéndez, que está previsto que se traslade a otra ubicación aún por concretar.

La campaña, iniciada hace dos días en la plataforma online 'Change.org', ha conseguido poner de acuerdo a más de seiscientas personas, que han firmado ya en un solo día para apoyar la demanda vecinal e intentar presionar al Ayuntamiento para que no mueva la fuente del lugar que ocupa desde hace 64 años. La campaña se ha materializado después de varios intentos vecinales por defender este elemento y se presenta con consignas dirigidas a la alcaldesa como «por favor, no la quite, estará destrozando uno de los símbolos de la ciudad más característico».