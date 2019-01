«Odio tocar sola, es mucho más divertido en una banda» Samantha Martin. / LVA La canadiense hace hoy parada con su grupo Delta Sugar en el Centro Niemeyer, en su primera gira por España y Europa Samantha Martin Cantante C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 25 enero 2019, 04:04

La cantante y compositora canadiense Samantha Martin detesta cantar en solitario. «Si tengo que hacerlo, lo hago, pero es mucho más divertido hacerlo con una banda», explica a este periódico ante el concierto de esta noche con su banda Delta Sugar, a las 21 horas, en el Centro Niemeyer.

-¿Qué tal va esta gira por Europa y España?

-Esta es la primera vez que tocamos en Europa y en España y solo puedo decir que, hasta ahora, está yendo muy bien. El público es genial y viene preparado para pasarlo en grande. Además, estamos actuando con aforos completos, lo que es fantástico. Nuestro principal objetivo es llegar y gustar al mayor número posible de gente y así tener la posibilidad de regresar.

- En su segundo álbum con Delta Sugar son muchos más sobre el escenario. ¿A qué se debe este crecimiento?

-Al principio éramos cuatro (guitarra, dos coristas y yo) y tocábamos un montón de blues y soul en acústico, también mucho gospel. Estuvimos así unos dos años y después añadimos baterías y teclados. Tras tocar en un montón de pequeños escenarios, yo quería ir un paso más allá. Escribí un montón de canciones y grabé 'Run to me' con una banda formada de once músicos. Actualmente estamos tocando en Europa con la mayor banda que he podido traer. En total somos siete.

-¿De qué habla en 'Run to me'? ¿Ha compuesto usted todos los temas?

-'Run to me' es un gran salto hacia delante para la banda, musicalmente hablando. Es un álbum muy trabajado y hecho con mucho amor. Ahondamos en los matices y hablamos de las relaciones personales, el amor, la ruptura, el negocio de la música e, incluso, una canción sobre la situación mundial ('Good Trouble'). He compuesto todas las canciones, algunas en colaboración con mi guitarrista Curtis Chaffey y una con el fabuloso compositor de música blues, y además querido amigo, Suzie Vinnick.

-No debe ser fácil ponerse con un nuevo disco cuando el anterior ha sido tan reconocido. ¿Existe cierta presión?

-Yo simplemente trato de ser fiel a mí misma y escribir canciones que me encante interpretar cada noche. Cuando me canso de cantar alguna en directo me hace saber que no fue una buena elección. Es cierto que siempre hay un poco de presión externa de nuestras discográficas para mejorar nuestro último trabajo, a pesar de que es algo que cualquier artista de verdad trata de hacer siempre. A veces lo conseguimos y otras veces no llegamos por poco. Finalmente, son los seguidores quienes lo deciden.

-¿Cómo ha sido su evolución desde que comenzó en 2004 en solitario?

-Siento que ha sido una evolución bastante natural. Hasta 2012 estaba tratando de definir qué tipo de intérprete era yo. Primero escribí un montón de música country americana porque fue la que crecí escuchando. Ahora solo escribo la que me gusta de verdad. Y odio tocar sola. Si lo tengo que hacer, lo hago, pero es mucho más divertido hacerlo con una banda.