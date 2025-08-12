El párroco Alfonso López será el encargado de hacer la ofrenda a San Agustín en las fiestas de Avilés

La Cofradía de El Bollo, por encargo de la Parroquia de la Villa, San Nicolás de Bari, organizará un año más la celebración de ... la festividad de San Agustín, patrono popular de la villa de Avilés, continuando con una tradición cuyos orígenes se remontan al siglo XIX.

El día 28 de agosto se celebrará el acto central a las 12 horas, la tradicional misa solemne en honor a San Agustín, en la iglesia de San Nicolás de Bari, en la que se reunirán los fieles, autoridades locales, cofradías y entidades sociales y culturales avilesinas.

Este año la ofrenda floral al santo será realizada por el párroco de San Nicolás de Bari, Alfonso López, muy querido por la comunidad parroquial y ampliamente reconocido por su dedicación pastoral, «especialmente por su trabajo con los jóvenes, su implicación con las Cofradías de Semana Santa y su constante labor solidaria a través de Cáritas y que refleja fielmente los valores que, desde hace tantos años, queremos conformen esta ciudad», destacan sus organizadores.

La celebración de esta misa tendrá un significado muy especial, ya que será la última solemne que don Alfonso López presida en la parroquia de San Nicolás, cerrando así una etapa de profunda entrega, cercanía y compromiso con la vida parroquial.

Al finalizar la ofrenda, se realizará la tradicional procesión por las calles La Fruta, San Bernardo, La Cámara, Plaza España y San Francisco, porteando a San Agustín los jóvenes de la Cofradía San Juan Evangelista.

Como colofón a estos días de celebración y agradecimiento, el viernes 29 de agosto se celebrará una cena homenaje en honor de don Alfonso López Menéndez, en el Hotel Palacio de Avilés.