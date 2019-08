Once jóvenes gitanos finalizan un programa de tres meses de formación Participantes en el programa, con docentes y autoridades. / MARIETA 'Formatéate con Garantía', que se lleva a cabo en ciudades de toda España, cierra su primera edición en Avilés MARINA MARTÍN AVILÉS. Sábado, 3 agosto 2019, 02:14

Ocho chicas y tres chicos gitanos recibieron ayer sus diplomas por haber completado los tres meses de formación del programa 'Formatéate con Garantía', una propuesta de la Fundación Secretariado Gitano para combatir el desempleo entre los jóvenes de este colectivo El objetivo, en palabras de Andrés García, coordinador de la fundación, es «motivar a estos jóvenes, que llevaban tiempo fuera del sistema educativo y laboral».

La formación, de unas trescientas horas repartidas en tres meses, constó de cuatro fases bien diferenciadas. En la primera de ellas, llamada 'Conócete', los asistentes aprendieron gestión emocional. Después, durante la etapa 'Actívate', desarrollaron sus competencias personales, digitales y para la búsqueda de empleo. Durante la fase 'Fórmate' conocieron las competencias profesionales de una ocupación o puesto de trabajo. Por último, en 'Empléate', pusieron en práctica todo lo aprendido a través de prácticas en diferentes sectores. Las empresas Inditex, Supermercados Más y Más, Perfumerías Gely y Brico Depot fueron las que acogieron al grupo de jóvenes durante sus 80 horas de prácticas en el sector empresarial.

Durante el acto de clausura Víctor García Ordás, director de la fundación, quiso aprovechar para poner en valor la importancia de que la juventud gitana esté formada y empleada. «Hay que evitar las 'aulas guetto' como muchas veces son las de diversificación, y los 'centros educativos gueto' como puede ser el Virgen de las Mareas», aseguró. «O se consigue que a estos centros asistan todos los niños del barrio y no sólo niños gitanos, o deberíamos cerrarlos».

La alcaldesa Mariví Monteserín tampoco quiso perderse el acto, en el cual también tuvo unas palabras con los once jóvenes. «La ciudad tiene como objetivo el fracaso escolar cero, queremos que todos los jóvenes tengan estudios obligatorios» aseguró. Por eso esta clase de iniciativas, «que rescatan a aquellos que en su día no pudieron cumplir los objetivos formativos» le parecen «tan importantes». Concluyó asegurando que para cualquier joven, sea o no gitano, «la formación es la mejor inversión que se puede hacer para asegurarse el poder trabajar en aquello que nos guste, nos llene y se nos de bien».