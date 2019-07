Once testigos llamados a declarar Jueves, 11 julio 2019, 02:55

La larga declaración del perito Enrique Rúa Alonso de Corrales, que ocupó toda la mañana, continuará hoy, jornada para la que también están citados los testigos que no pudieron hacerlo ayer y los que estaban previstos para este jueves En total, once personas. Uno de los principales testimonios será el de María José Mochales, responsable de la contabilidad durante los primeros años y a cuya labor se ha aludido en numerosas ocasiones. Sin ir más lejos, ayer. Además, hoy declararán dos responsables autonómicos de Viajes El Corte Inglés, Álvaro Entrialgo de Castro y Jacobo Fernández Blasco, que no habían podido declarar el 7 de junio pasado. Del listado inicial se han caído los testimonios del que fue consejero de Cultura durante el gobierno de Foro Asturias, Emilio Marcos Vallaure, y el que fuera secretario general técnico de la consejería, Roberto Moro Tello.

Tras la de hoy, las sesiones continuarán los próximos lunes 22 y 29 y los martes 23 y 31. En función de la marcha del juicio se decidirá si celebrar alguna jornada por la tarde o en septiembre.