La oposición de Avilés denuncia el uso partidista del PSOE de la web oficial «Exigimos la neutralidad y objetividad que debería tener la página de todos los avilesinos» EFE Lunes, 1 octubre 2018, 17:53

Todos los grupos municipales de la oposición -PP, Somos, IU, Ciudadanos y Ganemos-, que forman mayoría, han criticado hoy el uso partidista que, a su juicio, hace el PSOE, en el Gobierno Local, de la página web municipal oficial.

Recuerdan que la página web municipal del Ayuntamiento de Avilés es el instrumento que utiliza la institución local para difundir, publicitar e informar acerca de todas las actividades y cuestiones relacionadas con la ciudad, así como de la información referida a los plenos municipales.

«Es por ello que nos sorprende, de forma muy negativa, cómo el Gobierno Local usa la página web municipal, que es del conjunto del Ayuntamiento, para difundir sus proclamas partidistas y criticar al resto de grupos municipales sin opción de réplica», protesta la oposición en un escrito conjunto.

En el resumen que se realiza del pleno municipal, en vez de realizar una descripción objetiva de los asuntos, como es rutinario, recogen las palabras que la alcaldesa, Mariví Monteserín, dijo al terminar el debate sobre el proyecto Avilés Enseña, «atacando al resto de grupos municipales y sin mencionar ni un solo argumento o explicación dado en el debate por el resto de los grupos».

«Todos los grupos de la oposición consideramos inaceptable este uso partidista de la página web municipal que hace el PSOE avilesino y exigimos la neutralidad y objetividad que debería tener la página de todos los avilesinos», recalca el escrito.

Creen que la página web municipal del Ayuntamiento «no debe ser utilizada como instrumento para hacer campaña electoral del partido en el Gobierno, es un ataque a las reglas democráticas de la institución local».

El escrito no lleva la firma de los tres concejales no adscritos, antiguos integrantes del PP, que no forman un grupo municipal como tal.