La oposición pide «celeridad» para desarrollar el nuevo parque empresarial «El problema es que de momento no hay planes ni alternativas», critica Podemos, mientas Vox pide «atraer y no ahuyentar empresas» RUTH ARIAS AVILÉS. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:55

«Avilés está viviendo una transición industrial que en parte es una crisis», asegura la portavoz de Cambia Avilés, Tania González, que pide que el Ayuntamiento se fije en modelos como el de la cuenca del Ruhr, en Alemania, pide conservar «el mayor patrimonio posible y confía en la potencialidad de Avilés para atraer empresas más modernas, relacionadas con la transformación del acero, el conocimiento y las nuevas tecnologías al suelo de baterías. Pide, eso sí, celeridad a las administraciones para definir el uso de esos terrenos. «El problema es que de momento no hay planes ni alternativas para la comarca», lamenta.

En eso coincide con todos los grupos municipales de la oposición. «Se ha perdido mucho tiempo, y eso ya es tiempo perdido», critica González. Junto a ella, la portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares, considera que «si la gestión no es buena y se dilata, como suele pasar con todos los proyectos de Avilés, los proyectos se irán diluyendo». Incide en que «sabíamos desde hace años que las baterías se iban a apagar y había que haberse sentado antes a ver cómo se iba a gestionar».

Llamazares valora también las posibilidades del suelo, «que nos deja un espacio necesario para que puedan llegar nuevas empresas, pero ahora mismo se pierden puestos de trabajo y hay que trabajar con celeridad», insiste.

Su homóloga en Ciudadanos, Carmen Soberón, valora positivamente el impacto medio ambiental que el apagado de baterías tendrá en la comarca, puesto que «llevábamos tiempo asustados por los incidentes menores y no tan menores», pero pone el foco también en el empleo perdido. «Ahora hay que intentar aprovechar la oportunidad», señala, porque esa «es la jugada estratégica en los próximos ocho o diez años».

«Hay que ser muy pragmático y trabajar todos juntos por el desarrollo de estos suelos, hacer una alianza común», dice, y pide «buscar financiación europea para que el alto coste de la descontaminación no repercuta en el precio de los solares».

Más crítico fue ayer Vox, que lamentó sobre todo la pérdida de empleo directo en indirecto. «Hay muy buena voluntad y un acuerdo con Química del Nalón que creará veinte empleos y quedarán 400.000 metros libres que podrán ser utilizados para la implantación de empresas a saber dentro de cuántos años», señala Arancha Martínez Riola, portavoz de la formación.

«Que la alcaldesa pretenda justificar la pérdida de tejido industrial porque las empresas que hoy cerrarán se verán sustituidas por unas supuestas empresas es un insulto a la inteligencia de todos los avilesinos», critica Vox, que hace hincapié en que «este ecologismo mal entendido terminará por crear una Asturias de verdes prados y aire puro en la que no vivirá nadie, porque no habrá trabajo para nadie».

Riola pide «el mantenimiento de la actividad industrial privada como verdadero motor de la economía avilesina», y pide medidas para atraer empresas, «y no para ahuyentarlas». «Avilés no ha sido uno de los centros neurálgicos de la actividad industrial de España por casualidad por su excelente ubicación geográfica y sus infraestructuras, que no podemos infrautilizar», remarca.