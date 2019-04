La oposición tacha de electoralista que se presente ahora la Isla de la Innovación Los sindicatos mayoritarios ponen en valor que se vaya a desarrollar suelo para atraer nueva industria tecnológica y ampliar la ya asentada en Avilés YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 12 abril 2019, 02:02

Casi todos los partidos de la oposición han criticado el momento elegido por el equipo de gobierno socialista para presentar las fases en las que se piensa desarrollar el proyecto de la Isla de la Innovación. Partido Popular, Podemos e IU, unidos en la candidatura Cambia Avilés, Ciudadanos y Ganemos coinciden en tachar de electoralista la presentación realizada este miércoles en el Ayuntamiento. Solo los concejales no adscritos han entrado en la valoración de un plan que pretende urbanizar en su primera fase 30.000 metros cuadrados de suelo continuando con el desarrollo del Parque Tecnológico.

En cuanto a las fuerzas sociales y económicas. La Cámara de Comercio ha preferido esperar a conocer de primera mano el proyecto para realizar su análisis, mientras que los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, han destacado la importancia de un plan que contempla el desarrollo de nuevo suelo para ponerlo a disposición de las industrias tecnológicas ya implantadas para que puedan seguir creciendo y para atraer nueva inversión.

El portavoz del Partido Popular, Carlos Rodríguez de la Torre, considera que este plan «podría haber sido ya expuesto hace tres meses o dentro de tres meses, porque en realidad estamos hablando solo de una superficie de terreno más bien discreta, tres hectáreas en las que, si todo va bien podrían estar instalándose empresas dentro de cuatro años».

Para De la Torre, «no tiene ningún sentido esta presentación a bombo y platillo con la que los socialistas están creando una expectativa que no es real». Por eso, en su opinión, «en las fechas en las que estamos esto solo puede calificarse de electoralista, no hacía falta tanta presentación, nos lo podían haber comunicado con un correo electrónico».

Teme además el portavoz de los populares en el Ayuntamiento que Avilés pueda perder el tren para atraer empresas tecnológicas porque «la investigación está ahora en la cresta de la ola, pero no sabemos qué sucederá en este mundo que va a tanta velocidad cuando en 2024 tengamos los terrenos listos».

La candidata de Cambia Avilés, Tania González, hizo ayer de portavoz de Podemos e Izquierda Unida para expresar la opinión de la presentación de este plan para el desarrollo de terreno industrial. «Durante cuatro años el gobierno de Mariví Monteserín no ha movido un dedo en los terrenos de la Isla de la Innovación y ahora nos vienen con cuentos de megaproyectos justo antes de las elecciones, como ya nos tienen acostumbrados».

Comparte con el PP que la presentación se podría haber realizado en otro momento. «Que se haga público ahora no adelanta ni un solo minuto su ejecución, solo busca vender algo de cara a las elecciones porque poco tienen que ofrecer», apunta Tania González en un comunicado. Y en cuanto al proyecto, comparte que la ejecución en fases puede ser «un planteamiento correcto», pero advierte que la conexión con la autopista «podría ser incompatible con la alternativa de soterrar la arteria portuaria».

Ciudadanos ya había realizado su valoración el miércoles y tildado de electoralista la presentación. Además, la concejala Carmen Pérez Soberón recuerda el proyecto de Retumés, que cree que «evidentemente ha muerto». Y advierte de posibles indemnizaciones a los propietarios de terrenos en la zona. El concejal de Ganemos, Agustín Sánchez, cree que la presentación ha sido «la misma propuesta electoral que en los últimos veinte años, solo cambian los colores con los que nos presentan el mapa».

Los no adscritos, por su parte, ven positivo que se avance y que se opte por la ejecución en fases. Alfonso Araujo criticó que hasta ahora no se haya atendido a ese planteamiento que «nosotros veníamos defendiendo desde hace tiempo». Y aplicando la misma lógica, consideró que «Retumés también podría ejecutarse por fases y poner en valor la zona en la que el terreno está llano».

Los sindicatos

Los dos sindicatos mayoritarios en la comarca también hacen un análisis positivo de que se ponga a caminar un proyecto para el desarrollo de suelo industrial, algo que recuerdan que se recogía en el plan concertado firmado entre las fuerzas sociales, económicas y el Ayuntamiento hace un año. El secretario comarcal de Comisiones Obreras, José Manuel Baltar, asegura que no les preocupa que se haga por fases, lo mismo que el soterramiento. «En estos tiempos no se puede pensar en macroinversiones y lo único que decimos es que se haga porque es un buen plan para continuar definiendo en un espacio las empresas tecnológicas, que va a permitir que crezcan las que ya están instaladas en Avilés y atraer otras nuevas». Por su parte Abel Suárez, que dirige la gestora de UGT, apuntó que «a falta de conocer el plan en profundidad, a lo que hemos leído no se le puede poner ningún pero cuando hablamos de ampliar el parque tecnológico, atraer empresas y por tanto crear puestos de trabajo».