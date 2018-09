Orden de alejamiento para un padre por agredir a su hija adolescente en la calle Edificio de los juzgados de Avilés, en la calle Marcos del Torniello / MARIETA La menor denunció a su progenitor, que tras un juicio rápido fue condenado a trabajos en beneficio de la comunidad C. R. AVILÉS. Jueves, 27 septiembre 2018, 01:45

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 condenó ayer a un vecino de Avilés a trabajos en beneficio de la comunidad por agredir a su hija adolescente. En el juicio rápido en el que se alcanzó una conformidad entre las partes, el juez decretó también una orden de alejamiento y la privación del permiso de armas. La joven, por su parte, ha ingresado en un centro de menores.

Fue la propia adolescente la que denunció los hechos el martes por la noche en la comisaría de la Policía Local. Manifestó que unos minutos antes su padre la había agredido en plena calle y reconoció que la relación tanto con él como con su madre era complicada. De hecho, hace un tiempo su padre presentó una denuncia por la desaparición de la adolescente.

Los agentes la llevaron al Hospital Universitario San Agustín para un reconocimiento y posteriormente fue trasladada a la casa de unas amistades a la espera de que la Policía Nacional tramitase al día siguiente las oportunas diligencias y diese traslado al juzgado. Paralelamente y una vez que el hospital confirmó las lesiones, los agentes detuvieron al progenitor en su domicilio alrededor de la una de la madrugada del jueves.

Aunque no suelen trascender las denuncias presentadas por hijos contra sus padres, ni viceversa, en mayo sí se tuvo conocimiento de otro caso. En esta ocasión, la denunciante era mayor de edad y el denunciado, a quien también se le impuso una orden de alejamiento, tenía problemas mentales. Ocurrió a finales de abril después de que la madre llamase a su hija por teléfono para aconsejarle que se escondiera porque su padre había salido a buscarla con un cuchillo. Dados los periodos de inestabilidad mental que sufría el progenitor, ella decidió poner los hechos en inmediato conocimiento de la Policía Nacional, que detuvo al hombre en plena calle. La agresión no llegó a producirse, pero pudo demostrarse la intención del primero dado que el juzgado de guardia no dudó en decretar una orden de alejamiento.