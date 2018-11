La ordenanza de accesibilidad regula la comisión para la eliminación de barreras Dos personas en sillas de ruedas en el enlace de La Fruta con la plaza de España. / MARIETA Se trata de una figura que ya existe, pero que hasta ahora no se regía por una normativa como la que aprobará el jueves el Pleno municipal C. R. AVILÉS. Martes, 13 noviembre 2018, 06:41

La ordenanza municipal de accesibilidad universal fija desde hace años las normas y los criterios de accesibilidad del urbanismo y las infraestructuras. Sin embargo ahora le toca incorporar la normativa y los criterios de obligado cumplimiento, la mayoría de los cuales aparecen recogidos en el citado documento y otros que son nuevos como la creación de una comisión informativa especial para la eliminación de barreras arquitectónicas que sirva como cauce de participación de las personas con discapacidad. Este órgano ya existía con una relación directa y fluida entre la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC) y el Ayuntamiento de Avilés que en los últimos años ha conseguido numerosas mejoras.

Ahora esta comisión se regula y se define como un órgano colegiado y de carácter consultivo que fomentará y promoverá el cumplimiento de la ordenanza.

La ordenanza, que tras el visto bueno de la comisión informativa ayer será aprobada en el Pleno del jueves, está basada en los principios de no discriminación, facilitar una vida independiente y garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad reducida, ya sea permanente o circunstancial. En sus diferentes capítulos define los requisitos que deben cumplir los elementos de urbanización tales como rejillas, alcorques, vados, rampas, escaleras, ascensores, isletas, pasos de peatones o semáforos, los itinerarios peatonales o el mobiliario urbano. Se refiere, también, a la accesibilidad en los edificios, autobuses y taxis.

La ordenanza municipal de accesibilidad, además de regular medidas y características de elementos de urbanización y mobiliario urbano, tipifica la accesibilidad en los edificios, en el transporte público y en la información y la comunicación.

Recientemente, Difac manifestó que Avilés «va por el buen camino en materia de accesibilidad y el Ayuntamiento ha trabajado bien a lo largo de los años». Insisten, no obstante, en que son muchos los problemas sin resolverse, sobre todo en las zonas más alejadas del centro histórico. «Desde Cristalería a Raíces es imposible ir porque no hay aceras accesibles. En El Nodo, los árboles también ocupan las aceras y no pasan las sillas y también en el parque del Carbayedo», señala.