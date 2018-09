Las ordenanzas fiscales y el presupuesto definirán el rumbo

El primer examen del nuevo curso será troncal, las ordenanzas municipales, el factor que determinará los ingresos en 2019 y, por extensión, el presupuesto, al que se incorporará una parte de los diez millones de euros concedidos a Avilés por el Plan europeo desarrollo urbano sostenible integrado, el Dusi. El presupuesto será la piedra angular del nuevo curso político. Con un gobierno en minoría que precisa el apoyo de terceros para sacarlos adelante y visto el actual clima político, la prórroga no se puede descartar.

«Buscaremos un acuerdo para aprobar las ordenanzas y presentaremos un presupuesto que recoja las partidas necesarias para completar la legislatura con un altísimo porcentaje de nuestro programa electoral cumplido», manifiesta el portavoz del gobierno, Luis Ramón Fernández Huerga, que no se muestra optimista a la hora de recabar los apoyos necesarios. «No parece probable que la oposición vaya a cambiar de actitud», dijo al respecto.

Fernández Huerga se marca como prioridad «retomar las conversaciones con el nuevo ministro de Fomento para avanzar en los estudios informativos de la Ronda Norte y de la barrera ferroviaria. Antes de finalizar el año presentaremos los resultados de una serie de trabajos sobre la Isla de la Innovación y finalizaremos la tramitación de los Fondos Dusi para proceder a las primeras licitaciones. También se seguirá avanzando en los planes del casco histórico y de movilidad, en el proyecto de inmersión del español y en los referentes a la formación», añadió Fernández Huerga.

La oposición habla de una legislatura perdida. Para el portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, «a raíz de la moción de censura temas tan importantes como el soterramiento, la Ronda Norte o la rehabilitación del Palacio de Maqua que el Gobierno del PP dejó encarrilados han quedado paralizados. Tampoco sabemos nada de los fondos Dusi», añadió. De la Torre también hizo alusión «al suelo industrial, a la captación de inversiones, a la movilidad y a muchos otros temas por lo que la alcaldesa no ha hecho nada. Al menos en este tramo final de legislatura debería ejecutar los que les ha servido en bandeja el gobierno del PP».

Según David Salcines, portavoz de Somos, el gobierno local «ha sido incapaz de generar una sola medida de trascendencia. Lo que le pedimos es que cumpla con sus compromisos y deje de intentar justificar sus retrasos con excusas». De cara al nuevo curso «los retos son los mismos, así que vamos a insistir en lo de siempre, en que se pongan en marcha planes de empleo, se modifique la actual política de privatizaciones y se apueste por una industria tecnológica». También se refirió al debate sobre las ordenanzas.

IU no ve motivos para el optimismo. «Si la tónica ha sido no hacer nada salvo anuncios vacíos tampoco parece probable que ahora vaya a cambiar. Aún así vamos a exigir que los proyectos relativos a las grandes infraestructuras queden plasmados en un calendario cerrado y que no se adjudiquen o renueven contratos de privatización», solicitó su portavoz, Llarina González.

Desde Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón anuncia que «nos centraremos en que se ejecuten los acuerdos con los que apoyamos los presupuestos, como la tarjeta ciudadana, la gratuidad del transporte público para los menores de doce años, con bonificaciones para mayores de 65 y parados de larga duración, así como el plan de empleo. También es urgente un plan estratégico del comercio local, concretar el de la Isla de la Innovación y avanzar en el soterramiento, en la Ronda Norte y en temas como la Fundación Enseña Avilés o el albergue de animales».

Agustín Sánchez, único concejal de Ganemos, reprocha al gobierno su «incapacidad para desarrollar nuestras iniciativas sobre empleo, movilidad, fiscalidad, estudios universitarios, casco histórico o renovación de ordenanzas, la gran mayoría aprobadas en Pleno».

Para el concejal no adscrito Alfonso Araujo, «el equipo de gobierno puede completar un mandato en blanco o concretar de una serie de cosas de las que llevamos años hablando. El hecho de que las tres administraciones tengan un mismo signo político tiene que ayudar a sacar adelante las grandes infraestructuras, por si solo un protocolo no vale para nada».