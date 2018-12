«El origen de la Navidad está en la fiesta precristiana del solsticio de invierno» El etnógrafo Alberto Álvarez Peña. / S. L. Alberto Álvarez Peña. Etnógrafo, escritor e ilustrador experto en cultura asturiana El investigador y experto en mitología, hablará hoy a las 19.30 horas en el Aula de Cultura de LA VOZ sobre tradiciones navideñas asturianas EVA FANJUL AVILÉS. Miércoles, 19 diciembre 2018, 02:29

Ilustrador y autor de referencia de obras sobre mitología de Asturias, Alberto Álvarez Peña lleva años dedicándose a la investigación de la cultura tradicional asturiana. En su empeño por conservar y difundir ese patrimonio etnográfico en peligro de extinción, ha realizado un importante trabajo de campo a lo largo y ancho de la región y esta tarde, a las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios de La Ferrería, ofrecerá en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS la ponencia 'Tradiciones de Navidad: el solsticio de invierno', para explicar su origen y evolución.

-Habla usted de la Navidad y el solsticio de invierno, ¿qué relación existe entre ambos?

-La base de la celebración de la Navidad tiene que ver con el solsticio de invierno, al igual que ocurre con otras fiestas como las de San Juan o la de los difuntos. Son celebraciones muy antiguas y anteriores al cristianismo que vienen marcadas por el cambio de las estaciones o las cosechas, entre otras cosas.

-Y en Asturias, ¿cuáles son las tradiciones más antiguas relacionadas con la Navidad?

-Estaba el Nataliego, que era un tronco normalmente de roble que se metía a quemar el día de Nochebuena y que duraba hasta año nuevo. Aún quedan testimonios en Caleao, en Caso, de gente que recuerda haberlo vivido. También hay muchos datos recogidos del siglo XVIII en Grado. Y aunque en el siglo XVI la Iglesia quiere terminar con ello porque lo consideraban un culto pagano, siguió haciéndose porque a sus cenizas, a las que se les atribuía poderes sanadores y protectores para el hogar, se esparcían y pensaban que así no caían rayos en la casa.

-¿Era tradición solo en Asturias?

-No, era algo muy extendido por toda Europa. La Iglesia no lo logra hacer desaparecer así que lo adopta como las llamadas 'fogueras del Gallu o de Nadal', que se hacían cuando la Misa del Gallo y que se conservan en puntos como Miranda de do Douro, en Portugal. Pero aquí desaparecen a parte de cuando los pueblos quedan vacíos, cuando se quitan los llares del suelo de las casas y se cambian por las cocinas de carbón, donde evidentemente no cabe un tronco de esas dimensiones.

-¿Y el árbol de Navidad?

-Pues es otra tradición muy antigua que, aunque la gente cree que viene de los países del norte de Europa, también había aquí en Asturias. Se llamaban ramos de Navidad, eran estructuras de madera con forma piramidal y adornados con hojas de árboles perennes, como y antes del cristianismo simbolizaba el sobrevivir al invierno. En Asturias tenemos datos del ramo de Navidad que se hacía en San Esteban de Cuñaba, en Peñamellera Baja, que ante la falta de gente en el pueblo ahora, en vez de en San Esteban se celebra en agosto que es cuando hay gente.

-¿Qué otras tradiciones destacan?

-Por ejemplo, los Aguinaldos de los que ahora tenemos la idea de unos críos cantando villancicos pero que son lo que antropológicamente se llaman mascaradas de invierno. En estas celebraciones la gente se vestía con pieles de animales, con cencerros de vaca, representando distintos personajes como un oso o de cardadora. Los mozos se vestían así el día de Navidad, el de año nuevo y de Reyes y la gente les daba comida en las casas porque simbolizaban las fuerzas no controladas de la naturaleza, así se pedía tener un buen año de cosecha y con los animales.

-¿Y la tradición de los regalos?

-Pues este es otro tema que abordaré en la conferencia porque también era una tradición que la iglesia quiso prohibir y como no pudo la asimiló con los Reyes Magos y Santa Claus en el caso del protestantismo.