Oscar Puente anuncia las inversiones ya aprobadas por el puerto de Avilés

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:30

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado esta mañana inversiones por valor de 72,8 millones de euros, en números redondos, en el puerto de Avilés para el periodo que cubre desde este año hasta 2029 para mejorar su competitividad y asegurar su crecimiento. La intervención del ministro tuvo lugar en Gran Canaria, en un acto organizado por el medio especializado 'Diario de Puerto' donde se repasaba la situación de la actividad portuaria española.

El anuncio de Óscar Puente no corresponde a inversiones directas de su ministerio sino que en su mayor parte son financiadas por los recursos propios del puerto avilesino. También existen partidas de fondos europeos que son gestionados por los técnicos de la Autoridad Portuaria que, en su autonomía operativa se presentan en diferentes convocatorias para atender la mejora del puerto avilesino.

En la nota de prensa con la intervención de Puente se llega a anunciar como proyectos actuaciones que ya son realidad, como la conexión de los muelles de Valliniello y ArcelorMittal, operativa desde el pasado mes julio y cuyo uso ya ha sido concedida a una empresa de la comarca para actividades logísticas e industriales.

El resto de las inversiones fueron aprobadas por la Autoridad Portuaria de Avilés el pasado mes de junio, cuando se ratificaron inversiones por valor de 15,8 millones. Puente también cita algunos viejos proyectos del puerto, como la rampa ro-ro, y que tradicionalmente viene figurando en los presupuestos del puerto avilesino, aunque aún no termina por dotarse completamente su ejecución.

También aparecen algunas partidas genéricas como los accesos al puerto, aún en fase en estudios informativos, y obvia otras actuaciones para las que la Autoridad Portuaria carece de recursos, como es la prolongación del dique de San Juan de Nieva.

Como puerto de interés general, la Autoridad Portuaria remite periódicamente sus previsiones de actividad y proyectos a Puertos del Estado. Su estabilidad económica permite que financie las inversiones, lo que la aleja de la posible inestabilidad política y los Presupuestos Generales del Estado, tal como destacó esta mañana Óscar Puente.