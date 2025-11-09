El otoño se festeja con gaitas y pote en Hermanos Orbón

R. A. AVILÉS. Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La plaza de los Hermanos Orbón ha vivido estos dos últimos días la esencia del otoño y la asturianía. Sidra, pote, música de gaita y artesanía se han dado cita en la feria de la Seronda, un evento que «es ya obligado en Avilés», como señala la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso,

Tras la apertura el viernes por la tarde, ayer hubo actividad durante todo el día en torno a una carpa en la que la asociación cultural de Piniella abrió un chigre con productos de temporada, desde sidra a castañas o tortos. Para comer se vendieron doscientas raciones de pote de berzas y arroz con leche.

La Bandina Rebulir, Los Collainos y Alba Gutiérrez pusieron la nota musical y hubo además cuentacuentos con Rosa Cuervo. «Esta feria es interesante sobre todo porque contagia nuestro folclore y nuestras costumbres a los más pequeños», resaltó la edil. El evento está organizado por la federación de asociaciones Xuntanza.