El Pabellón de La Magdalena acoge a mediados de octubre el II Salón Hogar Sostenible

R. D.

AVILÉS.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acoge a mediados de octubre la segunda edición del Salón del Hogar Sostenible, un encuentro que reúne a profesionales vinculados con la sostenibilidad en la creación y adaptación de espacios. Estarán presentes sectores como el de la construcción, bienestar, tecnología, equipamiento, arquitectos, estudios técnicos, interioristas, decoradores, inmobiliarias, iluminación, industria textil, smart-house, passive-house, descanso, energías renovables, paisajistas, adaptación de cargadores eléctricos en el hogar y adaptación del hogar al cuidado de mayores.

Comenzará el viernes 17 de octubre y finalizará el domingo 19, y en su organización la Cámara de Comercio cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, Caja Rural de Asturias y Casa Decor.

En el marco de este salón se celebrará también el Congreso ArquitecturAS. Congreso Progresivo de Sostenibilidad en el que profesionales españoles e internacionales presentarán investigaciones y trabajos en desarrollo que marcan nuevos caminos y horizontes en cuanto a sostenibilidad.

«Este evento permitirá establecer contactos valiosos, cerrar acuerdos comerciales y promocionar las empresas ante un público interesado en las soluciones sostenibles para el hogar y otros espacios habitables, señala la organización.

Además, se celebrará una misión comercial inversa nacional e internacional promovida por La Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (ASTUREX). El objetivo es dar a conocer el potencial de empresas de la región en el ámbito de la sostenibilidad, favorecer el intercambio de experiencias entre los asistentes, abrir mercados y generar negocio, explicaron ayer desde la Cámara de Comercio.

