Pablo J. Rumoroso finalista del 'Vegan Tales'

El escritor novel avilesino Pablo J. Rumoroso Solana se ha convertido en uno de los finalistas del concurso internacional de relatos 'Vegan Tales', organizado por la editorial inglesa Squaw Pies Ltd. Participa con la obra 'The Little White Lion' (El pequeño león blanco), una historia escrita en inglés que, mediante una trama sencilla, intenta lograr la reflexión en un público tanto joven como adulto, sobre la aceptación y respeto de lo diferente. La historia fue seleccionada por el jurado internacional y seleccionada para su publicación. El escritor novel reconoce que parte de su motivación es «animar a los más jóvenes a leer y a escribir». Su trabajo, junto con el resto de los seleccionados en esta edición del certamen, han sido recopilados en el libro 'Vegan Tales Vol. 1', que ha sacado a la venta la editorial organizadora del concurso.