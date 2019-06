El pacto entre IU, PSOE y Podemos «obedece al mandato de las urnas» Javier Espejo (IU), Eva Menéndez (Podemos) y David García (PSOE) firmaron ayer el pacto de gobierno en el Valey. / MARIETA Recoge dieciocho inversiones prioritarias y una serie de principios, entre ellos «crear el máximo empleo público que permita la ley» J. F. GALÁN AVILÉS. Sábado, 15 junio 2019, 02:30

El pacto municipal de gobierno alcanzado por Izquierda Unida, PSOE y Podemos señala como prioritarios dieciocho proyectos de inversión en su mayoría ya previstos que se llevarían a cabo en función de la «disponibilidad presupuestaria». También recoge una serie de intenciones y principios. Algunos de ellos son «crear el empleo público máximo que permita la ley», «potenciar las política sociales», «defender lo público», realizar «un control exhaustivo» de los servicios privatizados, garantizar la «perspectiva de género» en los contratos municipales, llevar a cabo campañas de sensibilización contra el racismo y la xenofobia y en apoyo del colectivo LGTBIQ o elaborar una ordenanza de accesibilidad universal y un plan estratégico de comercio e industria.

El pacto «obedece al mandato expresado en las urnas. La ciudadanía quería un gobierno de izquierda, y nosotros hemos asumido esa responsabilidad», señalaron ayer Javier Espejo, David García y Eva Menéndez, máximos responsables de las directivas locales de PSOE, IU y Podemos, respectivamente.

La Corporación PP, siete concejales; IU, cinco; PSOE, cinco; Ciudadanos, dos; Podemos, uno y Vox, uno El pacto IU, PSOE y Podemos. Suman once concejales, mayoría absoluta, única vía para desbancar a la lista más votada, el PP. La candidata es Yasmina Triguero (IU), que obtuvo 400 votos más que el PSOE. La sesión constitutiva A las doce del mediodía de hoy, abierta.

En el apartado de inversiones prioritarias figura acometer la renovación de Ferrota, poner en marcha la 'caja de música' del Valey, peatonalizar Ramiro I, un tramo de Castillo de Gauzón -ambas en Piedras Blancas- y Villaláin, en Salinas, rehabilitar las antiguas escuelas Ave María de Arnao y el edificio de la antigua casa consistorial, construir la senda peatonal de Coto Carcedo a Salinas o «adecuar» el antiguo camping de Naveces.

El acuerdo establece el reparto de poderes, cinco áreas para cada uno de los socios mayoritarios más una compartida (Participación Ciudadana) e Igualdad para Podemos, el partido que tiene la llave de la gobernabilidad. Así, Izquierda Unida se quedaría con Urbanismo, Hacienda y Patrimonio, Turismo y Dinamización Económica, Deportes y Juventud y Festejos, mientras que PSOE asumiría Medio Ambiente y Obras, Servicios Sociales, Consumo y Mayores, Educación y Cultura (igualmente con el patronato), Formación y Empleo e Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana.

Con ánimo de evitar posibles desencuentros, el pacto señala que ante cualquier asunto no recogido en él, como por ejemplo el destino de los más de dos millones con cargo al canon de Aqualia pendientes de destino, «los partidos firmantes tendrían libertad para defender sus posiciones».

La ejecución del pacto queda supeditada a que Yasmina Triguero, la candidata de Izquierda Unida, la lista más votada entre los tres partidos firmantes, logre hoy en la sesión de investidura los apoyos necesarios para ser reelegida suficiente. Y todo apunta a que será así. Sus cinco concejales, tres menos que en la pasada legislatura, sumados a los también cinco del PSOE, que gana dos, y al voto de la única representante de Podemos garantizan la mayoría absoluta que dejaría sin efecto los siete concejales obtenidos por el PP, el partido que ganó las pasadas elecciones municipales. Completan la Corporación Ciudadanos y Vox con dos y un concejal, respectivamente.

Triguero no será la única aspirante a la alcaldía. Eloy Alonso, cabeza de lista del PP, también presentara su candidatura, con mínimas expectativas. Precisa que uno de los once concejales de los tres partidos firmantes del pacto no acuda al Pleno o se abstenga. Si fuese así, Alonso sería el alcalde. Vox, por su parte, solicita que la votación sea secreta.

La sesión comenzará a las doce del mediodía.