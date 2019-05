El pago único del desempleo permite crear 424 empresas en Avilés en la última década El 34,32% de las personas asesoradas en La Curtidora entre 2008 y 2018 solicitaron esta prestación económica FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Lunes, 27 mayo 2019, 04:59

La prestación en pago único del desempleo ofrece a los desempleados la posibilidad de recibir un capital para iniciar un nuevo proyecto empresarial. Un recurso que se gestiona a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), si bien en Avilés cuenta con el apoyo fundamental del servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Avilés como punto de información, asesoramiento y formación de los emprendedores avilesinos.

La crisis económica ha provocado que muchos avilesinos opten por el autoempleo en busca de una estabilidad laboral y, entre 2008 y 2018, se han creado en la ciudad 424 empresas con el apoyo del pago único de la prestación por desempleo.

Entre enero de 2008 y diciembre de 2018, Promoción Empresarial asesoró a 1.314 personas, de las que el 34,32% terminó solicitando el pago único, lo que representa 451 solicitantes para crear 424 empresas, lo que se explica porque una empresa puede acoger más de un socio.

Desde el servicio de Promoción Empresarial se indica que no existe un ritmo fijo en el número de capitalizaciones. En los momentos más duros de la crisis se incrementó el número, con la cifra de 103 solicitudes en 2011, como la mayor de la década. El pasado año, sin embargo, sólo se tramitaron veinticuatro.

El perfil de las personas que solicitan este proyecto es muy diferente. Por tramos de edad, la mayor parte se encuentra en los emprendedores entre los 30 y los 45 años, con 278 solicitudes. Por encima de este rango, Promoción Empresarial atendió proyectos de 93 personas frente a los menores de treinta años, con 80 tramitaciones en la década. Esto se debe a que, en buena parte, los menores de treinta años suelen tener una menor vida laboral y, por lo tanto, la posibilidad de financiación que les representa esta vía es menos importante.

No sucede así en las personas entre los 30 y 45 años en los que en más de una ocasión la capitalización es la opción de iniciar una segunda vida laboral, con casuísticas muy distintas. Ana Fran Pérez no tiene nada que ver, por ejemplo, con la experiencia de Rebeca Pérez y Sonia Cáceres o la de Javier Llorente o Iñaki Nuñez.

La primera es una avilesina emigrada a Madrid que en 2007 regresó a Avilés. «Desde entonces hasta 2015 trabajé en todo lo que pude. No tenía estabilidad. Coincidió que en 2015 cerró Los sueños de Alenia, la primera librería de Avilés especializada en literatura infantil, me informé y como siempre me había gustado este campo, me lancé», recuerda Ana Fran, como es conocida popularmente, al hablar del inicio de 'Cosas en familia', una librería-juguetería infantil en Julia de la Riva.

Por su parte, Rebeca Pérez y Sonia Cáceres trabajaban en Telepizza, donde desempeñaban responsabilidades de gestión después de una carrera de 23 años. Un expediente de regulación de empleo las obligaba a reinventarse profesionalmente. La respuesta llegaba el 17 de mayo de 2017 con la apertura de Askfor, un establecimiento de moda en la calle del Sol, que no fue, sin embargo, su primera idea. «Durante un año estuvimos dando vueltas y pensando qué negocio podíamos montar», reconocen.

Otro caso diferente es el de Javier Lorente e Iñaki Nuñez, que llevan toda su vida como suministradores de material audiovisual. «Es un sector muy complejo. Es fundamental conocer sus dinámicas para tener capacidad de reinventarse, y no siempre es fácil», comentan. Ellos vieron que la empresa en la que trabajaban entraba en una deriva «peligrosa» y decidieron independizarse aprovechando sus veinte años de experiencia en el sector.

«Proyectos más maduros»

Estos tres tipos de emprendedores evidencia la diversidad de proyectos que acuden a Promoción Empresarial. Sus técnicos destacan que sus promotores cuentan con una experiencia profesional que les permite definir su proyecto empresarial con un mayor rigor. Son conscientes de todo lo que significa el mercado y lo que se juegan.

Pero los emprendedores son los primeros en destacar todo lo que aporta Promoción Empresarial en el inicio de su vida como empresario, que no es nada fácil. «Para mi fue muy difícil acostumbrarme a que había días en los que no tendría ningún cliente o que la campaña de Navidad supondría el 30 o el 40% de mi facturación anual; aprender a gestionar esa situación fue un reto», desvela Ana Fran.

Rebeca Pérez y Sonia Cáceres recuerdan que durante un año se formaron de manera específica para preparar su negocio. «Sin el apoyo del SAT y Promoción Empresarial no lo habríamos logrado. Si tenemos que dar un consejo a una persona que va a iniciar un negocio es que lo estudie bien antes, que se formen», comentan ambas.

En su caso, todo ese trabajo les ayudó, por ejemplo, a constituirse como una empresa de economía social, al comprobar que era la figura que mejor se adaptaba a su realidad. Un proceso en el que contaron con el apoyo de la Fundación para el Fomento de la Economía Social. En los tres asesoramientos, destacan la «flexibilidad y cercanía» de los técnicos.

«Sabes de tu sector, pero realmente desconoces muchas cosas de lo que es montar un negocio. Estás despistado y en Promoción Empresarial te ayudan a empezar», explican Javier Llorente e Iñaki Nuñez que han iniciado su actividad con el apoyo del hotel de empresas de La Curtidora. «Cuenta con un buen precio y nos ofrece servicios fundamentales, como la posibilidad de una recogida de paquetes las 24 horas del día. Para nosotros es fundamental», explican.

La Curtidora también les ofrece otra opción a la que están sacando todo el partido que pueden, como es el caso de generar redes de colaboración. «Lo hacemos en nuestro sector y nos está resultando muy positivo. Como empresas pequeñas tenemos más capacidad de sobrevivir y nos especializamos en un segmento concreto; juntas podemos presentar una solución muy completa a nuestros clientes en temas como videoconferencias, salas multimedia, material audiovisual y así salimos ganando todos», resumen. Estas mismas ideas las trasladan a otros emprendedores de La Curtidora con resultados satisfactorios para ambas partes.

La financiación

Los cinco emprendedores coinciden en que se necesita «pasión» para sacar adelante el negocio que inician, aunque no niegan los muchos retos que implica la supervivencia. «La financiación es un gran problema. La letra pequeña de los bancos te puede jugar malas pasadas y los retrasos en los pagos de un cliente pueden resultar letales», comentan Javier Llorente e Iñaki Nuñez.

Ana Fran advierte del peligro de los alquileres de los bajos, con unos costes que resultan inasumibles. «No puedes empezar el mes con menos mil euros por los gastos fijos», advierte. El segundo gran enemigo es el comercio por Internet. «La compra desde casa nos hace un gran daño, con el agravante que nosotros tenemos idéntica oferta y el mismo precio. Sólo que esa tienda por Internet ni hace ciudad ni crea empleo en Avilés», comenta Ana Fran. Y también existen problemas que dejan a los empresarios avilesinos como meros espectadores, como les sucede a Rebeca Pérez y Sonia Cáceres con el 'brexit', ya que muchos de sus proveedores son británicos. «Algunos se han trasladado y estamos pensando en un plan b para lo que suceda», apuntan.