Los paisajes marítimos llenan el Valdecarzana

El artista José Luis Cerra Wollstein trae a Avilés una muestra de su obra, con el océano y sus cielos como protagonistasLa muestra se inauguró ayer y se podrá visitar hasta el día 6 de septiembre, en el horario habitual de apertura de la sala de exposiciones MARINA MARTÍN AVILÉS. Jueves, 22 agosto 2019, 03:40

El pintor madrileño José Luis Cerra Wollstein inauguró ayer su exposición 'La mar consciente', que se podrá visitar en el palacio de Valdecarzana hasta el día 6 de septiembre. Es una muestra de los últimos cinco años de trabajo del artista, enfocada en los paisajes marinos de lugares muy dispares, con algún ejemplo de paisaje urbano. A la presentación acudió Yolanda Alonso, la concejala de Cultura, que presentó al pintor y admitió estar muy contenta de que el Valdecarzana albergase la colección. «Avilés tiene una trayectoria muy vinculada a la mar, vivimos de cara a la ría» explicaba, por lo que «tener una exposición que rindiese homenaje a la mar nos parecía interesante».

Por su parte el artista, que nunca había expuesto antes en Avilés, se encontraba encantado con el lugar. «El sitio me pareció fantástico cuando lo visité, como espacio expositivo es muy atractivo» comentó en la presentación. Quiso además presentar su obra al público asistente, explicando que los cuadros expuestos son de los últimos cinco años, «quitando dos de ellos, que tienen algo más de siete», y que ha incluido «para que se pueda ver la evolución, y porque me siguen gustando». Algo que, comenta, no es muy común. «El problema que tiene el pintor es que normalmente lo que ves que tiene más de cuatro o cinco años ya no te gusta porque piensas que lo podrías hacer mejor», algo que no le sucede con estos dos ejemplos. Además, también hay pocos cuadros del último año «por culpa de esta señorita», sonreía señalando a su hija pequeña. «Aunque hay varios de hace algunos meses, y uno en el que aún se está secando la pintura», reía.

Aprovechó también para explicar que todos los cuadros tienen relación con el mar menos uno, que es la rivera de Bilbao. «He estado trabajando en ciudades con río, y por supuesto no descarto incluir la ría de Avilés en la colección». Pero, aunque se cuelen ríos, lo que tiene ganado el corazón de este artista es el océano, las playas y sus cielos.

La muestra se podrá visitar en las dos plantas de la sala de exposiciones del edificio, en horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde, con entrada libre y gratuita.