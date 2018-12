«Hay que dar la palabra a los niños y tratarles con respeto» La pedagoga Laura Laviana, ayer, en la escuela de 0 a 3 del Quirinal, donde ofreció una charla. / MARIETA Laura Laviana. Pedagoga Señala que los bebés, además de sueño y alimentación, necesitan afecto, una necesidad real no siempre atendida C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 11 diciembre 2018, 03:25

La pedagoga Laura Laviana explicó ayer 'Cómo entendernos en familia' en la Escuela Infantil del Quirinal a través de un taller dinámico en el que abordó las necesidades más habituales de los niños de 0 a 3 años porque «como adultos tratamos de resolver algunas situaciones por ellos, porque nos sentimos incómodos cuando vemos que lo pasan mal».

-¿Cómo podemos entendernos en familia?

-En primer lugar hay que saber qué necesidad tiene el niño, qué está pasando por su cabeza y cómo nosotros como adultos somos capaces de ponernos en su lugar y acertar para ayudarles y acompañares en la resolución del conflicto.

-Pues empecemos por lo primero. ¿Cuáles son las necesidades de los más pequeños?

-Depende de las edades, aunque en el fondo son muy parecidas y la principal diferencia es la capacidad de comunicación según la edad. Las necesidades de un niño pequeño son las básicas de alimentación, sueño y afecto. Ellos necesitan que los tengamos en brazos, es una necesidad real. No debemos hacer caso a eso que te dicen de 'no lo cojas en brazos que te tiene tomada la delantera'. El afecto es una necesidad real.

-¿Cómo se pueden detectar estas necesidades?

-Con la atención plena, que es la escucha activa. Tenemos que pararnos y escuchar porque la conexión es muy importante y se puede conseguir a través de ciertas herramientas como el contacto visual y la cercanía. Y, en función de la edad, varían.

-¿Entonces?

-Si son bebés es fundamental el contacto, hay que estar ahí. Más adelante, cuando son un poco más mayores ya se les puede preguntar y debemos ser capaces de darnos cuenta. Y de más mayores y hasta la etapa adulta, tenemos que ser capaces de llegar acuerdos. Tenemos siempre que darles la voz y la palabra. Esto es algo sobre lo que me gusta incidir y reflexionar: sobre la relación entre un adulto y un niño o una niña.

-¿Cómo debe ser?

-A los niños o niñas (no es una cuestión de sexo) se les trata de forma diferente a lo que se haría con un adulto y no pasa nada porque es aceptado por la sociedad. Por ejemplo, si una niña se cae en el parque, lo que le dirán los mayores es 'levántate que no pasa nada' o 'ten cuidado que te manchas', le estamos quitando importancia a la caída. Nunca le decimos eso a un adulto si se cae, sino que nos preocupamos por saber si se ha hecho daño.

-¿Y no se debe hacer?

-Me interesa plantear la reflexión porque creo que aunque no debemos tratarlos como adultos porque no lo son, sí con respeto. El respeto debe ser la principal herramienta, la base. No debemos restar importancia a sus emociones y a sus sentimientos.

-Eso exige cambiar el chip por completo.

-Es un trabajo personal adulto. Cuando nosotros nos enfrentamos a un conflicto tampoco sabemos cómo hacerlo. A veces nos enfadamos y no somos capaces ni de pensar. En cambio si lo piensas en frío o con perspectiva, las cosas se ven diferentes. Ese trabajo y ese autoconocimiento es fundamental.

-¿Tan mal lo hacían nuestros padres, para quienes la comunicación era algo espontáneo?

-Bueno, yo siempre digo que se hace lo mejor que se puede y esto va cambiando. Es verdad que cuando eres adulto ves repetidas situaciones vividas. Muchas veces no nos paramos a pensar y repetimos patrones y frases que nos dijeron a nosotros de pequeños. Es entendible, al final tenemos códigos de comunicación y experiencias diferentes.