Panadería Avilesina ejecutará hoy el despido colectivo de sus veinte trabajadores Una de las tiendas que ha cerrado Panadería Avilesina en el centro de Avilés. / PATRICIA BREGÓN La dirección de la empresa alega que no es posible reconducir la situación económica y entrará en fase de liquidación ALBERTO SANTOS AVILÉS. Martes, 4 septiembre 2018, 03:14

«Debido a la situación de grave crisis económica que atraviesa la empresa, esta dirección considera necesario iniciar un procedimiento de despido colectivo, a fin de proceder a la extinción de los contratos de trabajo en todos sus centros». Es la carta que han recibido en los últimos días los veinte trabajadores de todos los centros de fabricación y venta de pan de Panadería Avilesina. El despido será efectivo hoy martes, día 4 se septiembre y se fundamenta, según la dirección de la empresa, en «causas económicas, ya que la crisis mundial, unida al descenso de ventas y a múltiples factores, ha ocasionado la situación que nos encontramos».

La carta de despido va acompañada de una memoria económica donde se detalla la delicada situación económica de la sociedad que ha motivado un preconcurso de acreedores que, tal y como publicó LA VOZ DE AVILÉS el pasado mes de julio, desembocará en un proceso de liquidación.

Panadería Avilesina S. L. U., no puede cumplir puntualmente con las obligaciones de pago, tal y como explica en la misiva a los trabajadores Fernando González Agra, administrador único. Entre las razones que esgrime se encuentra «un incremento agregado de los costes de personal de un 13%» entre los años 2014 y 2017. Además, los gastos fijos de la operativa diaria también sufrieron un importante incremento agregado «superior al 62%». El mayor incremento se produce en los ejercicios 2016 y 2017, «derivado de gastos de I+D vinculados a la adquisición de nueva maquinaria y el desarrollo de nuevos productos en 2016».

No ha podido hacer frente al pago del alquiler de los locales ni de la financiación de la nave

La amortización de deuda también ha condenado a Panadería Avilesina, «incrementándose de forma significativa en el ejercicio 2017 en un 55%, consecuencia lógica de la amortización de la nueva maquinaria adquirida en el ejercicio 2016».

Fernando González Agra asegura que en 2017 la empresa siguió invirtiendo en I+D propio «para tratar de rentabilizar al máximo la inversión realizada en 2016, pero se encuentra con una caída de ventas generalizada, derivada de un fuerte incremento de la competencia en el sector, con apertura de innumerables negocios de 'panadería low cost' y de servicios mixtos de panadería, lo que supone que no no solo no se obtienen los resultados previstos al iniciar la inversión en 2016, sino que la cifra de ventas incluso desciende respecto al ejercicio anterior». Las pérdidas de 2017 ascienden a 435.774,90 euros.

A lo largo de 2018 la situación se ha ido haciendo cada vez más crítica «en la medida en que la cifra de ventas sigue sin arrojar incrementos relevantes, lo que hace que, ante la incapacidad de la empresa de obtener mayor financiación externa, la situación de la tesorería devenga en insostenible, abocando a la empresa de manera inexorable al cese de la actividad derivada de la incapacidad de hacer frente a los pagos corrientes de la operativa diaria».

El despido de toda la plantilla de trabajadores de Panadería Avilesina llega hoy, día 4 de septiembre, dos meses después de que se decretase el cierre de las tiendas de despacho de pan repartidas por toda la comarca. El Quirinal, La Cámara, El Atrio (con la marca Panisferio), La Luz, Las Vegas..., la escena se repitió en esos cinco puntos de venta de la comarca de Avilés, a los que hay que sumar uno en Gijón y otro en Candás. También habían cerrado previamente otras dos panaderías en El Carbayedo y en Gijón, y la de Versalles había pasado a manos de una antigua empleada que la mantiene abierta con otro nombre. Tampoco quedaba rastro ya del nuevo obrador abierto hace dos años en una nave de 1.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Tabaza, donde la empresa propiedad de Fernando González Agra invirtió 750.000 euros en tecnología puntera en el sector.

La sociedad presentó una solicitud de preconcurso de acreedores que fue aceptado por el Juzgado. A partir de ahí se abría un plazo de cuatro meses para buscar la viabilidad y pasar a un concurso de acreedores, o ir directamente a la liquidación. Según avanzó este periódico, el propietario decidió la liquidación de la sociedad. De hecho, una prueba de ello es que deshizo de la nueva nave adquirida como obrador en Tabaza mediante la subrogación del préstamo que había pedido a una entidad bancaria. Otro empresario avilesino ha asumido la deuda.

En los últimos meses también se han sucedido las denuncias por impagos de varias nóminas por parte de algunos de los trabajadores de Panadería Avilesina. A partir de hoy martes todos ellos -los veinte que aún quedaban en plantilla- serán despedidos.