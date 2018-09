Pancartas en Versalles contra los vecinos que impidieron la celebración de las fiestas Pancartas colgadas en las vallas de Versalles. / LV Los autores de los mensajes recriminan su actitud a quienes no permitieron la instalación de caballitos por las molestias que les ocasionaban A. S. AVILÉS Viernes, 7 septiembre 2018, 20:19

Las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga en Versalles se suspendieron hace meses por las trabas de algunos vecinos a la instalación de las atracciones infantiles por las molestias que podían suponer en las calles. Alguno no se ha tomado bien que no haya fiestas ni caballitos y han aprovechado que deberían celebrarse estos días para recriminar a sus vecinos su postura contraria. A lo largo de la jornada de hoy viernes, previa al que debería de ser el día grande de las fiestas de Versalles, han aparecido pancartas en las que se pueden leer mensajes como: «Sin perdón a los que destruyeron nuestras fiestas», «no busques hijo, no hay caballitos», «nunca seréis uno de los nuestros», o «este barrio, no os lo merecéis».