La pandemia y la natalidad mantienen a la baja la solicitud de plaza en los colegios el próximo curso

CRISTINA DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 22 de mayo 2021, 00:24

Los colegios cerraron ayer el periodo de solicitud de plaza con unos números muy similares a los del curso pasado, es decir, bajos. No es ninguna sorpresa y es mayormente consecuencia de la caída de la natalidad que lleva algunos años haciendo mella en ... los barrios más avejentados, pero tanto en el curso pasado como en el próximo se advierte también el temor de algunas familias a escolarizar a sus hijos en infantil, un ciclo que no es obligatorio. Lo sospechan en colegios que tienen a alumnos cuyos hermanos pequeños no se van a matricular el año que viene, tal como han confirmado las familias a las direcciones. Con este escenario, en los centros respiran aliviados con las solicitudes de plaza recibidas hasta el momento y que, en la mayoría de los casos, permitirán conservar las unidades actuales.

En la consulta realizada directamente a los colegios pocas horas antes de que terminara el plazo de presentación de solicitudes, destacan dos casos antagónicos: el del Marcelo Gago y el del Enrique Alonso. El primero porque es el que mayor crecimiento de solicitudes registra; el segundo porque ha sufrido una caída de difícil explicación. En cualquier caso, cabe recordar que será la matriculación la que de verdad desvele las preferencias de las familias y esa no se conocerá hasta el mes que viene. En el colegio Marcelo Gago han recibido veintiocho solicitudes de plaza en tres años que, junto con las cinco para otros cursos, permitirán crear tres nuevas aulas, una de ellas de tres años, consolidando así la línea dos. Si los números se confirman, el colegio de La Magdalena pasará de los 169 alumnos del curso actual a los 189. Aunque les gustaría completar las plazas ofertadas, reconocen que la enseñanza mejora con menos alumnado Indican lo «duro» que ha sido este curso y «lo bien que se han salvado los muebles» sin apenas incidentes por covid-19 En el Enrique Alonso llama la atención que tras dos cursos con 38 matrículas en tres años, en este periodo de solicitud de plaza para el curso 2021-2022 hayan llegado 'solo' veinticuatro. Como aún están pendientes de saber si la comisión de escolarización envía a algún alumno con necesidades especiales, confían en conservar las dos unidades del primer curso de infantil. Los números facilitados por el resto de colegios ilustran un escenario muy similar al del curso actual en el que ni siquiera El Quirinal tendrá que baremar por segundo año consecutivo. Se han formalizado cincuenta solicitudes de plaza para tres años, bastante por debajo de las disponibles y un número que les permitirá mantener la línea tres sin desdoblar, una inquietud en un centro grande pero sin espacio en infantil. En el Palacio Valdés hablan de «veintipico», sin concretar mucho más allá que el número está más cerca de veinticuatro que de veintiocho. Y en colegio de Sabugo, el cuarto de los públicos en el centro de la ciudad, tampoco tendrán que baremar. Es un colegio pequeño, pero que solía recibir más solicitudes que plazas. Desde hace algunos cursos, la tónica es la contraria. En este 2021 han sido quince para tres años. En realidad, reconocen que es un «número ideal» para enseñar con calidad al alumnado, pero en el fondo a todos los colegios les gusta estar lo más cerca posible del número ofertado sin tener que llegar a baremar. En Versalles, se han presentado trece solicitudes de plaza en el Marcos del Torniello y diecisiete, en el que lleva el mismo nombre del barrio, lo que en el caso de este segundo representa «un pequeño incremento». En Llaranes, tanto al colegio homónimo como en el de La Toba han llegado doce solicitudes para tres años y, en ambos casos, están satisfechos. En el colegio de Villalegre se han recibido veintitrés solicitudes para tres años, dos más que el año pasado, y en el Poeta Juan Ochoa, en el barrio vecino de La Luz, quince. El último de los públicos es el Virgen de las Mareas, que, con unos plazos de presentación de documentos más flexibles que otros centros, creen que las nuevas matrículas compensarán a los que se van de 6º de primaria, en total veinticuatro estudiantes. El colegio comparte edificio desde febrero con el Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte y aunque se han acomodado «muy bien», el director, José Ramón Núñez Santos, reconoce que «las aspiraciones de los dos centros pasan por crecer y para eso necesitaremos espacio». Respecto a los centros concertados, en el colegio Paula Frassinetti se han formalizado 42 solicitudes para cuarenta plazas, de las que diez están reservadas por la administración. A expensas de lo que esta decida, confían en poder matricular a todos. En el colegio Santo Ángel aseguran que completan la ratio de diecisiete alumnos que se marca en infantil. En el San Fernando confirman «un importante descenso» en las solicitudes de tres años, que no cubren el número de plazas. En cambio tendrán que baremar en 1º de secundaria. Más Alumnos del Santo Ángel crean un vestido inteligente

Alumnos del Santo Ángel crean un vestido inteligente Cansancio en un año «duro» Números aparte, desde los colegios se traslada las ganas, pero sobre todo la necesidad de las vacaciones de verano. Señalan lo «duro» que ha sido este curso y lo «bien que se han salvado los muebles», con apenas incidencias en los centros. Ha habido algún brote y aulas clausuradas, pero poco representativas en el cómputo global. Advierten de que el alumnado acusa ya el cansancio y temen las consecuencias de esta falta de contacto con los compañeros de otros cursos, incluso en las actividades de clase.

