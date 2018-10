Sin papeleras en el paseo de la ría Viernes, 26 octubre 2018, 03:22

Llama la atención lo que ocurre últimamente con las papeleras de Avilés, que parece que se las lleva el viento. El otro día faltaban unas cuantas en el paseo de la ría, una zona donde no hay muchas alternativas salvo meterse la basura en el bolsillo. No apremio al Ayuntamiento a que las reponga, sino a los vándalos a que no se las lleven, que ya está bien de este tipo de robos.