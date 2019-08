425 parcelas todavía sin edificar verán reducido su valor catastral Gran parte de las parcelas afectadas están en Villalegre-El Pozón. / M. A. YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 22 agosto 2019, 03:40

El desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no ha cumplido con los plazos que se previeron inicialmente cuando se comenzó a diseñar a principios de este siglo. Ello va a tener consecuencias ahora sobre 425 parcelas de suelo no consolidado (en las que todavía no se ha edificado) verán reducido un 20% su valor catastral, el que se utiliza para calcular los impuestos municipales. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer el anuncio de la gerencia regional del Catastro por el que se anuncia el trámite de audiencia previo para la aprobación de esta revisión parcial de los terrenos de Avilés, pero también de otros de concejos como Carreño, Oviedo, Piloña, Vegadeo, Grandas de Salime o Boal.

El expediente en el que se cambian los valores catastrales de estos suelos se va a poder consultar durante los próximo diez días «hábiles» en horario de atención al público de lunes a viernes en las oficinas de la gerencia en la calle Gil de Jaz de Oviedo.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, explicó que a medida que los proyectos urbanísticos se vayan desarrollando y se edifique en estas zonas se volverá a incrementar el valor catastral de los suelos añadiendo el de edificación nuevamente. Según apuntó, la mayor parte de estos solares se encuentran ubicados en la zona de Villalegre y El Pozón, donde existen varias unidades de actuación incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana todavía sin desarrollar.