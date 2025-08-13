Las parcelas ofertadas para construir el nuevo punto limpio de Cogersa se concentran en La Cruz de Illas Media docena de particulares han concurrido con sus terrenos al concurso convocado por Cogersa el pasado febrero

Medio año después de que Cogersa abriera un concurso para que propietarios particulares presentasen sus terrenos a un concurso con el objetivo de comprar una parcela que sirviese para construir un punto limpio comarcal para los concejos de Avilés, Corvera, Castrillón e Illas, el consorcio está a punto de finalizar el proceso del selección.

Al mismo han concurrido media docena de parcelas, la mitad de ellas concentradas en el entorno de La Cruz de Illas, una zona que se considera la ideal, puesto que es prácticamente fronteriza con los cuatro concejos. La equidistancia es precisamente uno de los requisitos que puntúan al alza en el concurso, además de otros como la facilidad de conexión a las redes de suministros, el acceso rodado o el propio precio planteado por la propiedad del suelo. No sería esta la posibilidad, sino que se han presentado otras opciones en distintos puntos de Avilés, Castrillón y Corvera.

Tras recibir las ofertas hace unos meses, el Consorcio para la Gestión de Residuos tuvo que requerir documentación adicional a varios de los propietarios, y se encuentra ahora terminando de valorar cada una de las ofertas presentadas para, ya en septiembre, plantear una propuesta a la mesa de contratación.

El objetivo inicial del consorcio era haber cerrado antes el proceso de adjudicación de la compra para poder iniciar la redacción del proyecto del punto limpio, un paso para el que resulta necesario conocer el punto en el que se ubicará el mismo, y poder licitar la construcción este mismo año. Cumplir este plazo aún sería posible en el caso de que la compra se adjudicase en septiembre, aunque todo apunta a que no será hasta el año que viene cuando puedan verse obras en la futura parcela.

Máximo 450.000 euros

Será en cualquier caso un terreno de entre 4.000 y 8.000 metros cuadrados, con acceso rodado y en una zona cuya calificación urbanística permita la ubicación de este tipo de infraestructura. Cogersa abonará a su propietario o propietarios un máximo de 450.000 euros. A este coste habrá que sumarle además el de las obras necesarias para poner el centro de reciclaje a disposición de la ciudadanía.

El punto limpio comarcal pondrá solución a un problema enquistado en los concejos que, salvo Avilés, no disponen de una infraestructura de este tipo a la que los ciudadanos puedan acudir para depositar los residuos que no tienen cabida en los contenedores ordinarios. Castrillón y Corvera llevaban años sin éxito intentando contar con un uno, mientas que Avilés quería desplazar el de Los Canapés, ubicado frente al parque de Bomberos y que se ha quedado pequeño además de estar en una zona muy urbana.

