Una pareja afronta dos años de prisión por causar lesiones graves a su bebé al zarandearlo

Una pareja está acusada de haber causado lesiones graves a su bebé cuando este contaba tan solo con unos meses de edad, probablemente por haberlo ... zarandeado, y se enfrentan a una pena que podría llegar a dos años de cárcel en un juicio que estafa fijado para el día de ayer pero que ha sido aplazado hasta el mes de diciembre.

Los acusados están casados y tuvieron un bebé en el año 2020. En una fecha no determinada, probablemente a principios de diciembre de aquel año, se cree que agitaron fuertemente al niño, «probablemente ante sus llantos reiterados», lo que le habría causado daños cerebrales.

De lo que sí hay constancia es que la madre acudió con el bebé a un centro de salud en la mañana del 3 de diciembre de 2020. El bebé estaba somnoliento y apenas respondía a estímulos, motivo por el cual la pediatra de atención primaria decidió derivarle al Hospital Universitario San Agustín de Avilés, de donde fue trasladado a la UCI pediátrica del HUCA, en Oviedo.

Los profesionales que atendieron al bebé observaron un cuadro clínico compatible con el síndrome del bebé zarandeado, producido al agitar al bebé con fuerza. En niños muy pequeños, como el cerebro aún no ocupa la totalidad de la cavidad craneal, se producen golpes peligrosos que en ocasiones causan lesiones permanentes. El pequeño sufrió entonces lesiones graves de las que aún tiene secuelas, aunque estas no serán evaluables completamente hasta que sea mayor.

El juicio

Ahora, cinco años después de los hechos, sus padres se sentarán en el banquillo de los acusados como presuntos autores de un delito de lesiones por imprudencia grave con la agravante de parentesco. Para ellos la Fiscalía del Principado pide dos años de prisión para cada uno, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximarse a menos de trescientos metros al menor, a su domicilio o cualquier otro lugar donde se encuentre durante tres años, así como de comunicarse con él por cualquier medio durante el mismo espacio de tiempo.

Además, el fiscal solicita que indemnicen al menor, de forma conjunta y solidaria, con 30.980 euros por las lesiones causadas y con 35.000 euros por las secuelas: y al SESPA, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos ocasionados, cantidades a las que habrá que sumar los intereses legales correspondientes.

En la actualidad el menor reside con sus abuelos maternos, en régimen de acogimiento familiar permanente.