El aparcamiento del Niemeyer. ARNALDO

El parking del Niemeyer y los planes de empleo, los asuntos pendientes

Se da por hecho que será Ruasa la que se encargue del aparcamiento del centro cultural, pero aún no ha cerrado un acuerdo con la consejería

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

La mayor parte de los asuntos acordados hace ahora algo más de dos años entre los socialistas y Cambia Avilés se dan por cumplidos, ... aunque hay algunos que están aún pendientes. Uno de ellos es la apertura de manera continuada del aparcamiento del Niemeyer. La instalación, entonces propiedad de la sociedad estatal Sepides, solo se abre cuando hay espectáculos en el centro cultural. La coalición, sin embargo, entendía que esas plazas podrían prestar un servicio importante en una ciudad en la que se han ido suprimiendo en los últimos años decenas de aparcamientos en el centro de la ciudad por los distintos procesos de peatonalización principalmente.

