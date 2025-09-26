El parking del Niemeyer y los planes de empleo, los asuntos pendientes

La mayor parte de los asuntos acordados hace ahora algo más de dos años entre los socialistas y Cambia Avilés se dan por cumplidos, ... aunque hay algunos que están aún pendientes. Uno de ellos es la apertura de manera continuada del aparcamiento del Niemeyer. La instalación, entonces propiedad de la sociedad estatal Sepides, solo se abre cuando hay espectáculos en el centro cultural. La coalición, sin embargo, entendía que esas plazas podrían prestar un servicio importante en una ciudad en la que se han ido suprimiendo en los últimos años decenas de aparcamientos en el centro de la ciudad por los distintos procesos de peatonalización principalmente.

El objetivo es que el aparcamiento subterráneo, muy cercano a la plaza de España, pueda abrir al menos en horario diurno para facilitar el estacionamiento a vecinos y trabajadores. En el camino, el pasado diciembre la instalación fue comprada por algo más de tres millones de euros por la Consejería de Cultura, que defendía la conveniencia de una gestión integrada entre el parking y el centro cultural. Pero lo cierto es que sigue abriéndose solo para los espectáculos.

En el último pleno, el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, aseguró que sería Ruasa quien lo gestionase. Se trata de la empresa municipal que se encarga ya de los aparcamientos subterráneos de El Parche, La Exposición y El Atrio, lo que facilitaría las labores, pero para eso hay que cerrar un acuerdo con el Principado, actual propietario, y establecer las condiciones. Entre ellas, determinar el horario de apertura y fijar los precios, además de asignar un personal para la atención.

Ese es uno de los grandes asuntos pendientes del pacto de gobierno. El otro es la recuperación de los planes de empleo, un asunto más que espinoso para los socialistas, que nunca han visto que haya garantías jurídicas para volver a convocarlos. El compromiso era el de iniciar las negociaciones con los sindicatos para lograr eliminar la cláusula de la discordia que ha permitido que los beneficiarios de esta fórmula pudieran entrar a formar parte de la plantilla municipal una vez finalizasen los procesos de estabilización. Sin embargo, no ha habido novedades al respecto en los últimos tiempos.

Otros asuntos, como los referentes al servicio de aguas, no han causado apenas fricciones, toda vez que se logró plantear una tarifa diferenciada para los comercios, que hasta hace dos años abonaban la misma tarifa que las industrias, y no ha vuelto a plantear la necesidad de hacer pagos extraordinarios al socio privado como ocurrió en 2021, cuando se abonaron dos millones de euros del remanente.