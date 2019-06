El paro solo creció entre los menores de 20 y los mayores de 55 en el último año La oficina del Servicio de Empleo en la calle del Muelle. / MARIETA Los descensos más grandes del desempleo se han producido entre quienes tienen entre 30 y 34 años, y entre 40 y 49 YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 6 junio 2019, 00:29

El comportamiento del empleo no ha sido igual en el último año en Avilés para todos. Entre mayo de 2018 y el mes pasado las listas del paro se han reducido en 264 personas, pero hay grupos de edad que no han visto esa mejoría en la economía reflejada en su situación laboral. Entre esos grupos están los menores de veinte años, que en muchos casos buscan su primer empleo y que pasaron de ser 117 en mayo del año pasado a 128 el pasado mes, es decir once más. Por el lado de abajo de la tabla tampoco el empleo ha tenido buen comportamiento, porque los mayores de 55 años inscritos en la lista del paro también han aumentado, pasando de 1.400 hace un año a 1.463 el pasado mayo.

Por contra, quienes han tenido más facilidad para encontrar un trabajo en Avilés en los últimos doce meses han sido los que tenían entre treinta y 34 años, hay 65 parados menos; y también los grupos de edad de 40 a 44 y de 45 a 49 años, que han visto reducido el número de desempleados inscritos en el Servicio Regional de Empleo en 62 personas en cada uno de los casos.

El mes de mayo fue bueno en cuanto a creación de empleo en la comarca, con descensos en el número de parados por encima de la media regional en prácticamente todos los concejos. En el caso de Avilés, mayo terminó con 5.883 personas sin trabajo, 198 menos que el mes anterior. Casi el 80% de quienes dejaron las listas del paro fueron hombres, 156 avilesinos frente a 42 avilesinas; y la mayor parte del empleo se creó en el sector servicios (103 parados menos), seguido de la construcción con 37 desempleados menos, la industria con 32, quienes buscan el primer empleo, que fueron 20, y el sector primario de agricultura y pesca fue el que menos redujo el paro con solo seis desempleados menos. En cuanto a la formación, el paro se redujo más entre quienes tienen la primera etapa de Secundaria (107), seguido de quienes tienen educación Primaria (43), FP Superior (32) y enseñanza Universitaria (15).

Porcentualmente, el mes de mayo pasado fue el que mayor reducción del paro se produjo con respecto a los últimos cinco años. Cayó en un 3,28%, no obstante, en números redondos no supuso las mejores cifras ya que en 2018 y 2016 se habían perdido 205 desempleados en el quinto mes del año, aunque en ese último ejercicio todavía había más de 7.150 parados en Avilés.

Resto de la comarca

En Castrillón, los parados se redujeron hasta los 1.289, lo que significa 65 menos; en Corvera, son 1.206, 47 menos; en Illas en mayo había 48 desempleados, dos menos; en Gozón había 20 parados menos que en abril; y en Cudillero solo se contabilizaron dos parados menos y fue el único que no cumplió la regla de superar el porcentaje medio asturiano de reducción del paro. Por lo que se refiere a la comarca de Bajon Nalón, Pravia rebajó la lista del desempleo en 38 personas, Soto del Barco en diez y otras tantas en Muros de Nalón.