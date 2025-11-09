Juan Carlos Vázquez (Avilés, 1969) es el presidente de Mavea desde hace cuatro años, un tiempo en el que la entidad ha pasado de ser ... un grupo ornitológico a uno naturalista, y ha tratado de intensificar su actividad educativa, además de mantener los censos de aves y otros programas como el de cajas nido.

–Hace poco además que Mavea ha sido declarada entidad de utilidad pública. ¿Qué significa para la asociación?

–Es un mérito del secretario, David Díaz, y es un reconocimiento de que algo estamos haciendo bien. Nos da prestigio, y además, tiene algunos beneficios fiscales, de cara a las donaciones, por ejemplo.

–Mavea es conocida, sobre todo, por el control de las aves que pasan por la ría...

–Sí, en marzo hará cuarenta años que hacemos ese seguimiento, aunque en realidad algunos ya llevábamos más tiempo.

–40 años ofrecen ya una perspectiva. ¿Qué han notado en este tiempo?

–La mejora medio ambiental es evidente. Está claro que Avilés no es lo que era, ha mejorado mucho aunque eso no quiere decir que no queden cosas por hacer, y la ría lo mismo. Ha ido recuperando vida, aunque se ha perdido el medio físico, ya que era como la de Villaviciosa. Y luego se ve lo mismo que a nivel global: hay una pérdida de biodiversidad. Especies como el cuco, el torcecuellos, el alcaudón dorsirrojo... que cuando yo era pequeño eran frecuentes, han desaparecido de Avilés. Lo mismo que la golondrina.

–Aparecen más gaviotas.

–No. Eso es un error. La población mundial de gaviota patiamarilla, que es la de aquí, ha caído tan en picado que debería estar protegida. La mayor colonia estaba en las islas Cíes, donde había 8.000 o 9.000 parejas, y en cuestión de pocos años han quedado 2.000.

–Pero han venido a las ciudades.

–Han cambiado de hábitos, pero la culpa es nuestra. Ahora crían en los tejados de Avilés, de Gijón... pero porque tienen comida. Y los controles que se hacen eliminando nidos no sirven para nada.

–¿Por qué no sirven?

–Porque lo que hacen es quitar los huevos, y cuando les faltan hacen otra puesta de sustitución. Habría que poner en todo caso huevos falsos.

–¿Y las palomas?

–En algunas ciudades se está haciendo un control natural con halcones peregrinos. En este entorno hay alguna pareja de halcón, pero no me parece que haya un exceso.

–Estamos hablando de aves pero, ¿cómo están los peces y los anfibios?

–La mejora de la ría se ha notado y hay más especies. Se ven muchos pescadores al chipirón...

–¿Y se pueden comer?

–Nosotros hemos hecho varias análisis de metales pesados, y yo no me los comería. Por hacerlo alguna vez no pasa nada, pero si es de continuo, no.

–¿También han mejorado las poblaciones de anfibios?

–Es el grupo de vertebrados que está en mayor regresión en todo el mundo. Son los que más tiempo llevan sobre la Tierra. Sobreviviendo a los dinosaurios, a los meteoritos... y ahora están seguramente en su peor momento por enfermedades y la pérdida de hábitat, la desaparición de charcas y la contaminación de ríos.

–Menciona las charcas. Precisamente va a iniciarse el año que viene la recuperación de la de Zeluán.

–Creemos que es algo que se queda corto, nosotros planteábamos algo mucho más ambicioso.

–No hemos hablado de los mamíferos.

–¡Los jabalíes!

–Justo.

–Es cierto que han tenido una gran expansión. Antes no había jabalíes en todo el centro de Asturias, y ahora los tenemos en la ciudad. Creo que no es tanto por el abandono del monte, sino porque no tienen depredadores, ni cazadores ni lobos, que lo que más comen son precisamente jabalíes. Y es un problema. Pero lo triste es que solo trasciende lo malo, y no la labor ecológica que hacen.

–Defiéndalos.

–Es que hace falta más educación ambiental, también con el lobo, el oso y la gaviota. Las gaviotas son como las águilas, comen de todo, hasta carroña. Y los jabalíes también tienen sus beneficios. En las ciudades pueden causar accidentes de tráfico, pero en el monte ayudan a mover y airear el suelo, abonan, se alimentan de vegetales... cumplen su papel.

–Donde están siendo beligerantes es en lo que tiene que ver con algunos proyectos del sector energético, aunque sean de energías renovables.

–Hay que tener claro que cualquier energía que se produzca va a tener un impacto. Las renovables no tienen huella de carbono, pero la montaña occidental está llena de generadores, que tienen un impacto brutal. No es solo ya el paisaje, sino sobre la fauna y la flora. Donde hay generadores desaparecen los murciélagos, hay mucha mortalidad, lo mismo que de aves planeadoras. Hay otro tipo de generadores que se basan en la vibración y no tienen hélices, que generarían impacto paisajístico pero no sobre la fauna, pero no han tenido éxito, supongo que porque el rendimiento es menor.

–¿Han presentado alegaciones al parque de La Mofosa?

–La previsión es hacerlo estos días.

–Orlando Alonso suele quejarse de la falta de proyectos de eólica marina en España. ¿Ven uno aquí?

–No. A la distancia al que se suelen poner es precisamente por donde pasan las aves. Sería casi como ponerse con una escopeta a disparar. Una barbaridad. Además del impacto que podrán tener sobre el suelo marino y los bancos de peces.

–También hay mucho revuelo con los parques de baterías. ¿Qué posición tienen?

–Es que va todo al entorno rural, porque el suelo es mucho más barato que en un polígono industrial. Hay gente que los defiende porque le pagan por el terreno, pero la mayoría no los quiere en su zona porque destruye su territorio.

–En Asturias los que más avanzada tienen la tramitación están en polígonos industriales.

–Pero porque ha habido mucho rechazo vecinal y parece que se han ido retirando las zonas rurales. Es más lógico que estén en áreas industriales, no en medio del monte ni cerca de viviendas. Creo que habría que favorecer más el autoconsumo, y aprovechas que las infraestructuras nos produzcan energía.