El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
David Cuenca. MARIETA

El párroco David Cuenca es nombrado nuevo arcipreste de Avilés

Sucede en el cargo a José Manuel Viña y pasa a coordinar todas las parroquias que forman parte del arciprestazgo de la comarca

A. L. J.

AVILÉS.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El arzobispado de Oviedo ha renovado muchas de las estructuras parroquiales de Asturias y entre esos cambios está el nombramiento como arcipreste de Avilés de David Cuenca, que es actualmente párroco de la unidad pastoral que engloba las parroquias de Santa María Magdalena de los Corros, Cristo Rey de Versalles y San Agustín de Avilés, además de director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral San Juan Pablo II.

David Cuenca sustituirá en el cargo como arcipreste de Avilés a José Manuel Viña Gómez, que asumió esta responsabilidad en el año 2022 y desde entonces la compaginaba con sus tareas al frente de la parroquia de San Juan de Ávila de El Quirinal.

La figura del arcipreste es importante, sobre todo en comarcas como la de Avilés que son pequeñas en extensión. A fin de cuentas se trata de un párroco que el arzobispado pone al frente de un arciprestazgo con el fin principal de coordinar actividades pastorales y fomentar las relaciones entre los párrocos que están al frente de un conjunto de parroquias cercanas entre sí, como es el caso de las que forman parte de la comarca de Avilés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 Todo listo en Gijón para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  5. 5 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Principado y transportistas estallan contra la idea de cobrar por las autovías para liberar el Huerna: «Sólo faltaba eso»
  10. 10 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El párroco David Cuenca es nombrado nuevo arcipreste de Avilés

El párroco David Cuenca es nombrado nuevo arcipreste de Avilés