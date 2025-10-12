El párroco David Cuenca es nombrado nuevo arcipreste de Avilés Sucede en el cargo a José Manuel Viña y pasa a coordinar todas las parroquias que forman parte del arciprestazgo de la comarca

A. L. J. AVILÉS. Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

El arzobispado de Oviedo ha renovado muchas de las estructuras parroquiales de Asturias y entre esos cambios está el nombramiento como arcipreste de Avilés de David Cuenca, que es actualmente párroco de la unidad pastoral que engloba las parroquias de Santa María Magdalena de los Corros, Cristo Rey de Versalles y San Agustín de Avilés, además de director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral San Juan Pablo II.

David Cuenca sustituirá en el cargo como arcipreste de Avilés a José Manuel Viña Gómez, que asumió esta responsabilidad en el año 2022 y desde entonces la compaginaba con sus tareas al frente de la parroquia de San Juan de Ávila de El Quirinal.

La figura del arcipreste es importante, sobre todo en comarcas como la de Avilés que son pequeñas en extensión. A fin de cuentas se trata de un párroco que el arzobispado pone al frente de un arciprestazgo con el fin principal de coordinar actividades pastorales y fomentar las relaciones entre los párrocos que están al frente de un conjunto de parroquias cercanas entre sí, como es el caso de las que forman parte de la comarca de Avilés.