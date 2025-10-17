El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos trabajadoras de la empresa encargada del servicio de la ORA en Avilés junto a un parquímetro. LVA

El Partido Popular de Avilés se opone a la subida de tarifa de la ORA y los aparcamientos municipales

Desde Podemos proponen por su parte que se aumente el tiempo disponible para cancelar las multas a dos horas para compensar la subida

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:54

Comenta

La propuesta del Gobierno municipal sobre las Ordenanzas Fiscales que se aplicarán el próximo año en Avilés se debatirá en un Pleno extraordinario que ... se celebrará el próximo 31 de octubre y los grupos municipales de la oposición han empezado a remitir a la concejala de Hacienda sus enmiendas y propuestas alternativas de cara a la comisión informativa del día 28 en la que se les comunicará si alguna de sus sugerencias es aceptada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  5. 5 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  6. 6 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  9. 9 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón
  10. 10 Último adiós José Manuel Espinosa, un «buen compañero, aguerrido y bondadoso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Partido Popular de Avilés se opone a la subida de tarifa de la ORA y los aparcamientos municipales

El Partido Popular de Avilés se opone a la subida de tarifa de la ORA y los aparcamientos municipales