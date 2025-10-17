El Partido Popular de Avilés se opone a la subida de tarifa de la ORA y los aparcamientos municipales

La propuesta del Gobierno municipal sobre las Ordenanzas Fiscales que se aplicarán el próximo año en Avilés se debatirá en un Pleno extraordinario que ... se celebrará el próximo 31 de octubre y los grupos municipales de la oposición han empezado a remitir a la concejala de Hacienda sus enmiendas y propuestas alternativas de cara a la comisión informativa del día 28 en la que se les comunicará si alguna de sus sugerencias es aceptada.

El punto más polémico de la propuesta presentada por el equipo de gobierno es la subida de las tarifas de los aparcamientos municipales y el servicio de la ORA. En lo que respecta a este último el precio del minuto durante la primera hora se mantiene sin variación, pero a partir de la primera hora de estacionamiento, el precio del minuto sube en 1 céntimo, con lo que una hora de estacionamiento costará 60 céntimos más que hasta la fecha. La tarifa de anulación de denuncia también se incrementa y pasará de 3,35 a 6 euros.

También habrá modificaciones en las tarifas que se aplican en los aparcamientos municipales de la plaza de España y La Exposición. Se actualizarán el precio por minuto, el precio máximo diario y el precio de horario nocturno un 2,5%, según informó la semana pasada el equipo de gobierno.

En este sentido el grupo municipal del Partido Popular se opone en rotundo. En concreto los populares defienden que la subida de tarifas no es justa «sin mejoras en el servicio» y argumentan la necesidad de aplicar «un modelo tributario más justo, sostenible y adaptado a las necesidades de los vecinos».

Por su parte desde el grupo municipal de Podemos también han valorado negativamente el incremento de las tarifas en los distintos servicios de aparcamiento. En este caso, Podemos Avilés «considera necesario equilibrar el incremento con una mejora en el servicio», por ello la formación morada propone «ampliar el tiempo disponible para anular la multa, actualmente limitado a una hora. La ampliación debe ser proporcional al incremento de precio y no puede ser inferior a una hora adicional». Al respecto ponen el ejemplo de otros municipios como Gijón, Oviedo o Siero, en los que el tiempo de anulación es siempre superior a las dos horas.

Subida de la tarifa del agua

Por otra parte, en la propuesta de ordenanzas del equipo de gobierno se contemplaba congelar la tasa de basuras aunque se tendrán que actualizar las tarifas de agua y alcantarillado en referencia al IPC de agosto del 2,7%. Esta subida tampoco convence a los grupos de la oposición y el Partido Popular se opone a su aplicación. Los populares exigen «la suspensión de cualquier subida de la actualización por IPC propuesta por el equipo de gobierno hasta que se lleve a cabo la revisión quinquenal prevista en el contrato del ciclo integral del agua». Desde el PP recuerdan que, «aunque el equipo de gobierno argumenta que la subida del IPC, está contemplada en el contrato, es necesario recordarles que las revisiones quinquenales también lo están».

Respecto a este asunto Podemos también ha presentado a la concejala de Hacienda una propuesta, aunque no se oponen a la subida. «Apostamos por vincular las bonificaciones al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en lugar del IPREM, lo que implicaría una mayor justicia social en materia de descuentos», defienden desde la formación morada.

Esta y otras propuestas ya están en manos de la edil de Hacienda que las analizara y dará sus respuestas a los grupos de la oposición la próxima semana. Desde el grupo municipal de Vox también han confirmado que su propuesta estará lista «en los próximos días».