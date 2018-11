El Principado también estudiará la pasarela sobre la ría para acceder a la Escuela de Arte La distancia y los terrenos sin urbanizar que separan la nueva sede de la Escuela de Arte del centro de la ciudad vistos desde la azotea del nuevo edificio educativo. / MARIETA Técnicos de Infraestructuras y del Ayuntamiento analizarán esta propuesta municipal y las dos de la consejería YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Martes, 27 noviembre 2018, 01:30

El Principado y el Ayuntamiento de Avilés analizarán las tres alternativas técnicas diseñadas por ambas administraciones para darle un acceso peatonal a la Escuela de Arte. Aunque inicialmente la Consejería de Infraestructuras había descartado la propuesta municipal de construir una nueva pasarela sobre la ría a la altura del acceso peatonal al paseo en el puente Azud, finalmente una comisión técnica estudiará también ese proyecto del Ayuntamiento además de las dos ideas las dos planteadas por el Principado, que plantea utilizar la pasarela del Niemeyer o crear un camino paralelo a la carretera de Luanco.

Antes de que se adopte una decisión, el equipo de gobierno quiere que se analicen en profundidad todas las soluciones para establecer una que ponga fin a los problemas de conectividad peatonal de ambas márgenes de la ría, no solo para la nueva Escuela de Arte sino también para los trabajadores de los centros tecnológicos y empresas del Parque Empresarial Principado de Asturias. El objetivo es lograr un acuerdo que satisfaga las expectativas iniciales y que no solo permita llegar desde el centro de Avilés a esta zona caminando, sino también en bicicleta. Con él definido, sería el momento de establecer cómo se financiaría. El consejero de Infraestructuras ya ha dicho que, en principio, no debería ser algo que competiera a su departamento, aunque la carretera que da acceso al nuevo centro educativo sea de titularidad regional.

Lo que parece estar asumido ya tanto por la administración local como por la autonómica es que cuando el próximo mes de febrero los estudiantes de Restauración estrenen la nueva sede de la Escuela de Arte no habrá un nuevo acceso peatonal. También coinciden en valorar la peligrosidad del recorrido desde el puente Azud hasta el nuevo centro con aceras estrechas, rotondas y cruces en los que no hay enlace posible a pie y donde hay que atravesar varios carriles con un tráfico intenso, sobre todo pesado. 17.303 vehículos de media diaria circulan por esta carretera, según el Principado. Y de ellos, 1.900 son camiones. Por eso no se descarta incluso implementar autobuses lanzadera desde el centro.

Primeros estudios

Los técnicos municipales ya analizaron el año pasado la posibilidad de mejorar los actuales accesos peatonales al PEPA y al entorno de la parcela que ocupará la nueva Escuela de Arte desde el Puente Azud mediante la construcción de nuevas aceras en los tramos en los que aún no las hay, o el ensanchamiento y mejora de las ya existentes. Pero esta alternativa se considera más problemática desde el punto de vista de la comodidad y seguridad de peatones y ciclistas, ya que habría que salvar dos rotondas con cuatro accesos de vehículos en el caso de la del Niemeyer, y cinco en el acceso al polígono industrial. Esto solo se conseguiría mediante semáforos y pasos de cebra. Es una opción que no se considera viable y que el propio consejero de Infraestructuras también dijo que en su departamento se había descartado precisamente por la intensidad de tráfico que soporta este vial.

De esta forma, en el Ayuntamiento se analizaron otras alternativas posibles que permitieran salvar las rotondas sin aceras para llegar al nuevo centro educativo. Así, se llegó a un anteproyecto que fue presentado ante la Consejería de Infraestructuras para su valoración y que consiste en construir una gran pasarela compartida por peatones y ciclistas y que uniría el paseo de la ría con el Parque Empresarial. La conexión se realizaría a la altura de la pequeña estructura que permite ahora a los peatones incorporarse al paseo desde el Puente Azud, desde ahí «volaría» sobre la carretera y la rotonda de acceso al Niemeyer y a la Arteria del Puerto, para descender junto a la segunda rotonda, en el PEPA. Una vez allí, la senda continuaría hasta la nueva Escuela de Arte y las naves y parcelas situadas en la margen izquierda de la carretera de Luanco.

Desde el Niemeyer

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, desveló hace dos semanas que esta alternativa no había pasado el filtro de los técnicos del Principado, que verían en ella dificultades. Y que se barajaban como nuevas opciones utilizar para cruzar a la margen derecha la pasarela ya construida para el Niemeyer y el Puente de San Sebastián para continuar después hacia la Escuela de Arte por los terrenos de la antigua Ensidesa hoy sin urbanizar, o bien construir un camino peatonal paralelo a la carretera de Luanco.

En todo caso, ahora el Ayuntamiento ha pedido al Principado que no se descarte por completo su opción y que se analicen por técnicos de ambas administraciones las tres alternativas para encontrar aquella que dé solución a los problemas de accesibilidad y sea viable económicamente.