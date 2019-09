«Si pasas ante una obra y no llama tu atención, no es arte» Patricia Pérez junto a 'La Monstrua' en Sabugo. / OMAR ANTUÑA La ponencia hará un repaso a todas aquellas piezas que marcaron tendencia desde el siglo XVI hasta la actualidad | Patricia Pérez diserta hoy en el Aula de LA VOZ sobre provocación artística SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Jueves, 26 septiembre 2019, 01:09

El Bosco desató la curiosidad de Felipe II, Goya consiguió 'torear' a la Inquisición y Pollock revolucionó el arte abstracto. Todos ellos provocaron emociones, sentimientos o reflexiones en quienes vieron sus obras. La directora de Cuéntame un Cuadro, Patricia Pérez, charlará hoy sobre ellos y muchos más artistas en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS en el Centro de Servicios Universitarios a las 19.30 horas.

La historiadora del arte impartirá una ponencia sobre 'La provocación en el arte' y, aunque los desnudos también serán protagonistas, pondrá el foco en todas las formas a las que han recurrido los artistas para llamar la atención. Comenzando en el siglo XVI con El Bosco hará un repaso hasta la actualidad, donde el arte contemporáneo se reinventa e innova cada día. «Es complicado porque ya no nos sorprende nada, estamos vacunados», comenta Patricia Pérez.

A pesar de haber pasado seis siglos y muchos estilos entre ellos, la historiadora admite que gran parte del público reclama «un nuevo renacimiento porque queremos que el arte sea un reflejo de la realidad y eso no siempre es así». La provocación es una parte indisoluble de las obras pues «si pasas ante una obra y no llama tu atención, no es arte», recalca Patricia Pérez, que a su vez confiesa que «la sociedad actual me recuerda mucho a la del siglo XIX, nos sorprenden más las piezas hoy que lo que lo hicieron en su momento, tenemos más prejuicios».

Un aspecto ligado a la censura, que también está retornando precisamente en canales aparentemente libres y sin ataduras como pueden ser las redes sociales. «A mi me censuraron la Venus de Botticelli en el Instagram. Es muy peligroso llegar al punto de censurar el arte», advierte. En su ponencia, Patricia Pérez hará un repaso también al arte contemporáneo, del que «tenemos muchos prejuicios porque nos cuesta entenderlo».

El siglo XX fue una provocación y era sinónimo de modernidad. «Era una época en la que todos los sectores nos creíamos los amos del mundo. El arte fue a la vanguardia, por eso los artistas tenían que innovar continuamente», recalca la historiadora, que pone de ejemplo a Pollock, que inventó la técnica del 'dripping'. «Nadie había hecho abstracción como él, fue una provocación en sí mismo», explica Pérez.

En esos mismos años se puso en cuestión el propio arte. Es en ese punto en el que en la ponencia de esta tarde tomará el protagonismo Piero Manzoni, que vendía sus excrementos en latas de conserva. «Él hizo que la gente reflexionara sobre el arte que consumía», comentó la ponente. Es por eso que ella también abogará por «cultivar la crítica, antes de consumir arte hay que informarse y no aceptar todo. Como decía Dubuffet, 'El arte se dirige a la mente y no a los ojos'».

Otro de los alegatos sobre la provocación artística que se pondrán sobre la mesa hoy en el Aula de Cultura será la sexualización del cuerpo de la mujer. «Se tiende a identificar provocación con la mujer y su desnudo, y todo viene por esa tradición histórica de vincular el cuerpo a la sexualidad», incide Patricia Pérez, que recalca a su vez que «no se necesita un desnudo para provocar. Goya lo hacía con su ironía y sarcasmo. Nadie puede decir que sea un artista que deje indiferente».