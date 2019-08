El patinete eléctrico, un vehículo en el limbo normativo en Avilés Un hombre circula con un patinete eléctrico. / D. A. Las ordenanzas municipales solo les permiten circular por las vías marcadas como residenciales limitadas a 30 R. A. AVILÉS. Viernes, 2 agosto 2019, 01:54

Los accidentes en los que se ven involucrados patinetes eléctricos, como los que sucedieron anteayer en Avilés y Gijón, son cada vez más frecuentes a medida que se populariza el uso de estos vehículos, cuyo uso no está regulado por las ordenanzas municipales avilesinas. Estos nuevos patinetes se encuentran en un limbo, ya que la normativa municipal recoge cómo deben circular y por qué zonas los monopatines y patinetes sin motor, pero no estos eléctricos, que no se utilizaban en el momento en el que se redactó la norma.

Así las cosas, su lugar ahora mismo no son las aceras ni tampoco la calzada, pero lo cierto es que existen y que ocasionan conflictos con los peatones por la velocidad que pueden llegar a alcanzar.

Algunos municipios ya han comenzado a regular su uso, pero la mayoría, como es el caso de Avilés, está a la espera de que la Dirección General de Tráfico establezca unas anunciadas pautas que parecen ir encaminadas a limitar su velocidad y a la prohibición de circular por las aceras, para evitar estos accidentes con los peatones.

Algunos grupos municipales, como es el caso de Ciudadanos, ya han pedido adelantarse y regular el uso de estos cada vez más frecuentes vehículos de movilidad personal, teniendo en cuenta que esta ausencia de normas específicas permite que los usuarios puedan circular sin permiso o licencia de conducción y sin estar tampoco obligados a contratar póliza de seguro, a pesar de que en algunos casos pueden llegar a alcanzar los sesenta kilómetros por hora, una velocidad muy superior a la de los peatones que transitan por la calle.