«Estamos hechos para movernos no para estar sentados, hacer ejercicio es vital» Paula García Tenorio, ayer ante el público que asistió a su charla. / OMAR ANTUÑA La experta Paula García Tenorio ofreció ayer una didáctica charla sobre actividad y salud ante el numeroso público que acudió al Aula de LA VOZ EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 20 octubre 2018, 01:48

«¿Sabían ustedes que España es el país del mundo con mayor número de ascensores por habitante?», preguntó al público Paula García Tenorio, la experta en salud que ayer protagonizó una nueva sesión del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS. «Tengan en cuenta que la inactividad causa al año la muerte de unas 52.000 personas en todo el planeta. No pretendo asustarles. Luego les diré como solucionar esto porque es fácil», añadió.

Esta técnico técnico de Salud Pública del Servicio Gallego de Salud y miembro del comité editorial de la plataforma É. Saudé ofreció una conferencia titulada 'Ejercicio físico, calidad de vida y salud' en un salón de actos del Centro de Servicios Universitarios que se quedó pequeño para albergar al numeroso público que acudió a escuchar los consejos sobre ejercicio físico y salud de la experta.

García Tenorio ofreció una charla amena y didáctica en la que explicó a los presentes con ejemplos sencillos cómo la práctica de ejercicio puede determinar la calidad de vida a cualquier edad.

«No hay límite de edad para hacer ejercicio. Eso sí, éste debe ser seguro además de sano»

«La Organización Mundial de la Salud recomienda para los adultos entre 18 y 64 años la práctica de un mínimo de 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado o 75 minutos de ejercicio físico intenso. Además este tiempo, que es el que dedicamos a ver una película, podemos fraccionarlo en bloques de diez minutos diarios», explicó.

Como propuesta de ejercicio físico aeróbico, que es aquel que «requiere del movimiento de grandes grupos musculares durante un periodo prolongado de tiempo», la experta propuso caminar, hacer senderismo, bailar, correr, hacer bicicleta o nadar.

Eso sí, insistió en que siempre la frecuencia, la intensidad y el tiempo de la actividad debe adecuarse a las condiciones físicas de cada persona. «No hay límite de edad para hacer ejercicio. Eso sí, la actividad física debe ser segura, además de sana», indicó.

Paula García Tenorio explicó al público como utilizar el test del habla, una sencilla técnica para averiguar cuáles son las señales que nos indican que estamos superando nuestro límite de esfuerzo físico sin necesidad de utilizar para ello dispositivos tecnológicos. «La intensidad de la actividad física es leve cuando por ejemplo vamos caminado por el Ferrera y podemos hablar o cantar la mismo tiempo. La intensidad se considera moderada cuando podemos hablar pero ya con cierta dificultad. Y hablamos de intensidad fuerte cuando mientras hacemos ese ejercicio nos quedamos sin aliento, aquí debemos dar un paso atrás», advirtió.

La técnico de Salud Pública también aconsejo a los presentes acerca de la higiene postural, implicándolos en un pequeño ejercicio práctico y mostrándoles como hacer seis ejercicios de estiramiento sentados.

«Eso sí, no se olviden de respirar cuando hagan estiramientos. No sé si saben que no respirar durante el ejercicio aumenta la presión arterial, así que una persona hipertensa con buenos propósitos puede verse perjudicada si no lo hace bien y respira», destacó.

Con la ayuda de unas ilustraciones, la ponente mostró al público la manera correcta e incorrecta de coger pesos, «algo que es muy importante para la salud de nuestra columna vertebral». O como el llamado 'síndrome del cuello de texto', en el que se inclina la cabeza hacia delante para utilizar el teléfono móvil o leer acaba pasando factura a nuestras cervicales. «Un ángulo de inclinación de sesenta grados equivale a que el cuello soporte un peso de 27 kilogramos», indicó

«El ejercicio físico reporta beneficios sociales, psicológicos, previene enfermedades, fortalece huesos y músculos, y nos ayuda a controlar el peso. Recuerden que estamos hechos para movernos no para estar sentados», recomendó.