Los pediatras advierten de la ineficacia de los medicamentos en la bronquiolitis

La bronquitis es la inflamación de las vías respiratorias (conductos bronquiales) que llevan oxígeno a los pulmones. Y aunque la afección remite en la mayoría de los casos en unos días, esos pocos en los que el aire llega a duras penas, cuesta respirar y se sufre una sensación de ahogo se convierten en infinitos para quien lo padece y para quien lo presencia. Lo saben los padres y también los pediatras, que incapaces muchas veces de aliviar el sufrimiento del paciente y la inquietud de su familia, recetan medicamentos que la evidencia científica ha demostrado ineficaces. Broncodilatadores o incluso corticoides, habitualmente recetados en asma, pero que para la bronquiolitis no sirven. El único tratamiento válido es 'de soporte', es decir, una serie de gestos encaminados a minimizar la enfermedad mientras dure.

«La bronquiolitis es una enfermedad que empieza como un catarro indistinguible de cualquier otro hasta que a los dos o tres días aparece una dificultad respiratoria. Hasta ahora lo tratábamos como asma, pero no es lo mismo y no responden igual. Se ha revisado la evidencia científica de todo ese montón de medicación, porque hace no mucho aparecieron nuevos tratamientos prometedores, pero se ha concluido lo que ya se sabía: que no es efectivo», explica Mireia Arroyo Hernández, pediatra en el Hospital San Agustín y la representante del área sanitaria 3 en la mesa de trabajo que organizada por la Consejería de Sanidad ha desarrollado en Asturias la campaña 'No hacer' promovida por el Ministerio de Salud Pública. El equipo ha estado dirigido por el doctor José Ignacio Pérez Candás, presidente de la Asociación Asturiana de Pediatría y Atención Primaria (AEPap) y pediatra en el Centro de Salud de Sabugo. «La idea de esta campaña es que los padres comprendan y apoyen las recomendaciones de su médico, al que nunca hay que presionar. La iniciativa también incluye talleres y formación online para los profesionales y evitar pruebas que tampoco están indicadas para estas enfermedades, como son la radiografías», recalca Pérez Candás.

A partir de ahora, el tratamiento que recetarán a un paciente con un cuadro de bronquiolitis incluirá un lavado nasal para limpiar las secreciones, en el caso de los bebés lactantes se aconsejará fraccionar las tomas (menos cantidad de leche en un mayor número de ingestas), levantar la cabecera de la cuna para que duerman o descansen un poco incorporados y un antitérmico en el caso de fiebre. «Esto es el que funciona de verdad y lo que deberíamos aplicarlo siempre. Se hace, pero es una infección muy desgraciada que produce mucho malestar en las familias y los médicos tenemos a veces la necesidad de poner algo. Es cierto que no poder aliviar la bronquiolitis nos genera una sensación de impotencia. Pero no se puede dar medicamentos por dar o por intentar algo porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Lo único que vale y funciona es el tratamiento de soporte», advierte la doctora Arroyo.

Este consumo de medicamentos no es baladí. No solo por una cuestión meramente económica, sino porque medicarse de forma innecesaria siempre tiene consecuencias, tal como señalan Pérez Candás y Arrojo.

La bronquiolitis es una infección vírica que aparece todos los años forma epidémica antes de la gripe y que padecen prácticamente todos los niños menores de dos años de octubre a abril, aunque los meses más conflictivos se acotan de noviembre a febrero. Los grupos de riesgos son los prematuros y los que sufren una patología de base pulmonar o cardiaca. Y los que a priori presentan cuadros más graves son los menores de seis u ocho semanas. «A estos casi siempre los ingresamos por mera precaución porque al tener los músculos respiratorios más pequeños, se cansan enseguida al hacer ese esfuerzo para respirar», explica la pediatra quien, no obstante, lanza un consejo más. «Es importante insistir en las medidas de prevención para evitar el contagio. En el lavado de manos, en promover la lactancia materna y evitar la exposición al humo de tabaco», recalca.

De momento, apenas han aparecido casos por las consultas. Lo harán en breve y los pediatras ya están preparados. Saben que algunos padres insistirán en que se recete a sus hijos algún medicamento. Entonces no valdrá solo señalar el cartel con las ocho claves que cuelga de puerta y paredes. Tendrán que realizar una labor didáctica y hacer ver a esas familias que, por angustioso que resulte, lo que se puede hace es poco.

La campaña informativa que se ha puesto está en marcha en los centros de salud y en el Hospital Universitario San Agustín explica qué es aconsejable hacer y qué no cuando se da un cuadro de bronquiolitis. Se explica qué es, cómo se contagia, los grupos más vulnerables, los síntomas, cuándo se debe acudir a consulta, el tiempo medio de duración, el tratamiento a aplicar y las formas de prevenir la enfermedad. El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) ha decidido comenzar con la bronquiolitis esta nueva praxis en pediatría, pero ha incorporado a sus guías y manuales de práctica clínica treinta 'recomendaciones de no hacer' avaladas por 25 sociedades científicas independientes respecto a otras enfermedades.