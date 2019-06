«Pedro Menéndez fue básico en la logística de la batalla de San Quintín» José Javier Esparza presentó ayer 'San Quintín' en el hotel 40 Nudos. / MARIETA El escritor Javier Esparza presenta elogia el papel del Adelantado de La Florida y destaca que «poseía unos grandes conocimientos técnicos» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Sábado, 15 junio 2019, 02:31

«Pedro Menéndez fue un gran marino, poseía grandes conocimientos técnicos y una gran capacidad de organización, además de contar con un gran valor». Con esta pincelada, el historiador y divulgador José Javier Esparza presentó ayer en la asociación La Serrana su libro 'San Quintín' (La Esfera de los Libros), en el que se recrea la famosa batalla que permitió que Felipe II cerrase treinta años de conflicto con Francia. Los salones del 40 Nudos se llenaron ayer para seguir las palabras del escritor valenciano.

«Fue una jugada maestra de Felipe II para cerrar un conflicto con Francia que, fundamentalmente, se dirimía a Italia. Para ello, planteó llevarlo a Flandes, donde se desarrolló la batalla de San Quintín», recordó ayer.

Durante la documentación descubrió el papel básico de Pedro Menéndez. «Es un episodio poco conocido. Pedro Menéndez jugó un papel fundamental en el transporte de tropas, avituallamiento y dinero desde Inglaterra después de que María Tudor lograse que el parlamento de Inglaterra aprobase una aportación económica del Parlamento de Inglaterra», comentó ayer Esparza.

En esa misión logística, el papel de Pedro Menéndez fue fundamental para asegurar algo tan importante como la llegada de las tropas y el material bélico. «Al narrar las batallas siempre nos quedamos con la gesta del que tiene el sable y arenga a las tropas para ir al ataque, pero necesita una buena logística para poder tener el sable y disponer de tropas», explicó el autor de libros como 'La gran aventura del reino de Asturias'.

«Pedro Menéndez era un marino brillante, con grandes conocimientos técnicos. Por eso Felipe II le encargó esa misión. Su descripción de las flotas de la carrera de Indias era tan precisa que sólo faltaba poner el calzado de la tripulación. Estuvo vigente hasta el siglo XVIII y era tan buena que sólo se perdieron tres barcos por ataques piratas; el resto de hundimientos fue por las condiciones de la mar», explicó.

Como escritor de novela de éxito, José Javier Esparza constata como en los «últimos diez años los españoles ha descubierto quienes son gracias a una producción bibliográfica de gran calidad y objetivos. Esto beneficia a la cultura española, tal vez no a la cultura oficial, pero sí a la popular. Una serie como 'Isabel' era impensable hace veinticinco años», comenta.

Esparza no oculta su satisfacción por ella sobre todo después de muchos años reivindicando la patria. «Se ha sembrado en buena tierra», asegura. La duda es cuando los españoles mirarán al siglo XX sin complejos. José Javier Esparza no pone fecha, pero sí describe el momento: «Cuando los políticos tengan un proyecto de presente y futura para legitimarse y dejen de buscar esa legitimación en un pasado que no vivieron», concluye.