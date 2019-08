Pedro Menéndez cobra vida en un musical Los intérpretes, ensayando una escena de lucha en la Casa de Cultura. / FOTOS: MARIETA El quiosco del parque Ferrera acoge el próximo lunes un espectáculo con canciones y baile, sobre la vida del Adelantado MARINA MARTÍN AVILÉS. Miércoles, 21 agosto 2019, 03:15

Avilés es experta en rendir homenaje a Pedro Menéndez. No es difícil toparse con charlas, exposiciones, infografías o novelas basadas en el popular conquistador avilesino. A todo esto se suma este mes una propuesta musical que aunará canto, baile, actuación y la historia del Adelantado de la Florida en el quinto centenario de su nacimiento.

La propuesta, llamada 'Don Pedro Menéndez. La leyenda' llega al quiosco del parque Ferrera el lunes 26 de agosto, a las diez y media de la noche de la mano de Béznar Arias y Emilio Menéndez. Es el tercer año consecutivo que promotor e intérprete trabajan juntos para llevar la historia de la ciudad al Ferrera tras 'Carretera de Avilés' y 'Avilés, 1900'.

El repertorio son canciones tradicionales, avilesinas, «pero que se escucha en todo el mundo y que tiene relación con el mar», explica Emilio Menéndez, que además de ser el tenor que dará vida al Adelantado, también fue quien escogió las canciones que acompañarían la historia. «Román Antonio Álvarez, que fuese concejal en su día, hizo la historia, y yo a partir de ahí tuve que buscar canciones que encajasen con lo que se iba contando».

Béznar Arias, productor de la obra, afirma que «ha sido complicado porque no se han hecho canciones específicamente para la obra, sino que todas existían ya» pero «Emilio, que es un gran conocedor de música asturiana, ya tenía veinte o así pensadas que aún no habíamos utilizado». Con mucho trabajo y haciendo cuadrar muchas cosas, finalmente se consiguió crear una obra que aunase historia y canciones. ¿Y tiene coherencia una cosa con la otra? «No sé si tiene coherencia o no, pero aquí solo se equivoca quien hace estas cosas» responde Arias. «El que no hace nada nunca se equivoca, yo estoy dispuesto a equivocarme y que me pongan a caer de un burro en donde sea».

A través de estas canciones el público descubrirá como era el Avilés en el que nace Pedro Menéndez, cómo era su familia o qué le anima a embarcarse en sus viajes. «Si desvelamos el triángulo en el que se desarrolla se descubre el pastel, queremos que el público vaya expectante» explica Arias. Un público que crece cada año, superando expectativas. Hace dos veranos, asistieron 3.000 personas. El verano pasado, fueron 4.000 las que vieron 'Carretera de Avilés'. Por lo que este año se esperan , si todo sigue igual, al menos las mismas. «Los años anteriores tuvimos un éxito de gente tremendo, no contábamos con él, nos desbordó, quedamos asustados» afirmaba Menéndez, agradecido. Asegura que, nada más acabar ese musical, la gente ya le preguntaba por el del año próximo. «Y yo les decía 'bueno, se irá viendo' pero finalmente salió y aquí estamos».

El elenco

Aquí están, ensayando sin parar a dos semanas del gran estreno. Ensayos que resultan complejos por la gran cantidad de gente que participa en la obra. El Coro de Amigos de Miranda, el ballet de Teresa Tessier, el grupo Amigos de la Danza Prima, varios músicos «muy jóvenes» dirigidos por Mireya Fernández . «Estoy muy contento de poder contar con músicos muy jóvenes y muy formados» comentaba Menéndez, «ya que al final son ellos quienes tienen que tirar de esto». Y, en el centro de la escena, tres solistas: Alberto Marcos como barítono, Paula Luece como soprano y el propio Emilio Menéndez como tenor. Además, la dirección escénica corre a cargo de Andrés Presumido. «Es mucho esfuerzo y mucho trabajo para actuar solamente una vez» explica Arias. «Así que intentaré moverlo a ver si se puede repetir al menos una vez, no mucho después» anuncia, misterioso. «Ya se verá».

De momento, la forma segura de poner disfrutar de 'Don Pedro Menéndez. La leyenda' es yendo a ver la actuación de la noche del día 26 en el parque de Ferrera. Un entorno que no puede ser más avilesino para reivindicar la historia, la cultura y la música de Avilés.