«Pedro Menéndez está aún por estudiar» Mercedes de Soignie y Álvaro Armada, ayer, durante el Aula de Cultura. / MARIETA El descendiente del Adelantado de La Florida asegura que generaría riqueza al establecer un vínculo directo con Estados Unidos Álvaro Armada sugiere la creación de un centro de interpretación permanente sobre el marino C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 19 junio 2019, 03:19

Visión de futuro y audacia. No hacen falta muchos requisitos, en opinión de Álvaro Armada, para rentabilizar la figura del marino avilesino Pedro Menéndez, de cuyo nacimiento se celebra este año el quinto centenario y cuya figura cree que aún esta «por estudiar». El Conde de Revilla Gigedo propuso ayer en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS la creación de un centro de estudios sobre el personaje que no solo contribuiría a divulgar su importancia entre los avilesinos sino que generaría un vínculo directo con unos Estados Unidos «deseosos de conocer su historia».

Teniendo en cuenta que San Agustín de la Florida, la ciudad fundada por Pedro Menéndez y cuna del país, es visitada anualmente por catorce millones de estadounidenses, Armada estima que esta iniciativa crearía «una corriente de dinero», muy necesaria para una Asturias a la que recomienda ser «audaz». Además, «es de sentido común que Avilés tenga un centro de interpretación y los niños pequeñitos conozcan su historia. En Gijón pasa lo mismo. Jovellanos les suena, pero no han leído nada. Las entidades públicas y los ayuntamientos deben favorecer el conocimiento», consideró.

Cree que «no vamos a ninguna parte si no divisamos horizontes nuevos». «Entre el índice demográfico y las complicadas perspectivas del sector siderúrgico, tenemos que inventarnos algo. Tenemos una región con unos recursos maravillosos por explotar. Una de las provincias más bonitas de España con rincones únicos, una gastronomía que no sabemos exportar, no sabemos hacer mercadeo con nuestros productos, como el prerrománico, que es una joya que no tiene nadie más en Europa. Hay que recuperar las figuras históricas y ser audaz», arengó.

«No vamos a ninguna parte como región si no divisamos horizontes nuevos» «Los lobbys anglosajones han ocultado los orígenes de Estados Unidos» «Pedro Menéndez levanta pasiones por su gran cantidad de aristas»

No haría falta ir muy lejos para llenar de contenido ese hipotético centro de interpretación que él propone, incluso, que sea itinerante. Solo habría que aprovechar la «magnífica exposición» sobre Pedro Menéndez que se puede visitar en la Casa Municipal de Cultura. Lo que no considera de recibo es «acordarse de su figura cada cincuenta años». Asegura que la relevancia histórica del marino avilesino debe trascender el ámbito local y ocupar el sitio que por mérito le corresponde, que es el de ser reconocido como el «marino más importante de España».

Este es uno de sus objetivos personales, a cuya disposición pone su archivo privado y su propio trabajo como asesor de la Fundación Santa Elena, con sede en Carolina del Sur y que trata de llevar el verdadero origen de los Estados Unidos a los colegios. Además, proyecta la creación de una «plataforma cultural» que sirva para englobar y promocionar diversos sectores en la zona de influencia española de los Estados Unidos en la que le gustaría contar con el cocinero José Andrés.

Álvaro Armada, que vivió más de dos décadas en los Estados Unidos, contextualizó el interés de sus habitantes por conocer «su verdadera historia, que les ha sido ocultada». «Los lobbys de poder anglosajón son allí importantísimos y van de la mano de los protestantes, que no aceptan el protagonismo de España en el Nuevo Mundo. Lo ocultan deliberadamente», aseveró. En esta realidad juega un papel fundamental su archivo privado, que desvela trescientos años de historia de La Florida desde el siglo XVI que, como matizó Armada, fue el nombre que los españoles dieron a lo que hoy son los Estados Unidos y que se corresponde con tres cuartas partes de su territorio.

El documento más valioso de esta documentación es el Memorial de Solís de Merás. A preguntas de Mercedes de Soignie, la coordinadora del Aula, explicó que «es la descripción sobre el terreno de la conquista de La Florida por Pedro Menéndez». En su opinión, no solo es la «joya del archivo de Revillagigedo», sino también «uno de los cinco documentos americanistas más importantes del mundo sobre la conquista y colonización de San Agustín».

Archivo privado

Álvaro Armada recordó que había puesto todo este material a disposición del Principado, con vistas a que pudiera trasladarse y estudiarse en el Palacio de Revillagigedo en Gijón, pero que nunca recibió respuesta. Asegura que la figura de Pedro Menéndez «está por estudiar». «Es un personaje que levanta pasiones porque tiene una gran cantidad de aristas. No solo era un marino, también hablaba idiomas, entendía de aparatos náuticos, era armador, estratega, empresario, conocedor situación geoestratégica del mundo...», enumeró.

A Pedro Menéndez le ordenaron crear una gran armada para invadir Inglaterra, pero en medio de esta empresa se murió de tifus. «Felipe II llora la muerte de su general y suspende el plan, pero lo recupera más adelante y crea una segunda fuerza naval, que fue la que se conoció como Armada Invencible. Si Pedro Menéndez hubiera vivido, yo creo que (su armada) hubiera cambiado el curso de la historia porque tenía la hegemonía del Atlántico», aventuró. Ya había reconocido al principio que iba a hablar sobre Pedro Menéndez « con el corazón, no con la cabeza».