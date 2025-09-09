El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marisa Ponga. mr. rojas

Pedro Menéndez inicia hoy sus Jornadas de la Mujer con Marisa Ponga

La concejala ovetense reflexionará sobre la igualdad en los municipios en la Casa de las Mujeres a partir de las siete de la tarde

R. D.

AVILÉS.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La asociación de vecinos Pedro Menéndez abre hoy sus Jornadas de la Mujer, que se extenderán a lo largo de esta semana y la próxima con distintas actividades y bajo el título 'Ante la involución, más igualdad'. La de hoy será una charla con la concejala socialista del Ayuntamiento de Oviedo María Luisa Ponga, que reflexionará sobre la igualdad en los municipios, su significado y su utilidad. Será a partir de las siete de la tarde en la Casa de las Mujeres de la calle de La Ferrería.

Las jornadas proseguirán el próximo día 15 con otra charla. Esta correrá a cargo de Cani Guardado, presidenta de la nueva asociación de mayores Amiganza. Hablará sobre la soledad no deseada en la mujer en el palacio de Valdecarzana a las siete de la tarde.

El último acto será una representación teatral dirigida por Dulce Victoria Pérez Rumoroso. Será en el parque del Muelle a las doce del mediodía. , a la que seguirá como cierre una mini espicha de confraternización, que contará con la animación musical de la violinista ucraniana Anna.

Con esta programación, la entidad pone el foco en distintos aspectos relacionados con la igualdad y la realidad social de las mujeres, combinando conferencias, debate y actividades culturales. El objetivo de las jornadas, señalan a través de una nota de prensa, es promover la concienciación en torno a la igualdad efectiva, prevenir la soledad y el aislamiento, y fomentar espacios de encuentro, cooperación y reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad.

