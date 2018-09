Pepe Álvarez reclama en Avilés al Gobierno de España que actúe

El secretario general de UGT, Josep María Álvarez, también se refirió al coste energético que soporta la industria durante la visita que realizó ayer a Avilés. «Ni se me pasa por la cabeza que el Gobierno de España no tenga en mente que hay que generar una tarifa eléctrica que permita que las empresas que son grandes consumidoras puedan continuar desarrollando su trabajo. No tiene ningún sentido que en Alemania el precio de la energía para los grandes consumidores sea entre un 27% y un 30% más barata que en nuestro país», recalcó.

El dirigente sindical realizó estas declaraciones durante su intervención en la inauguración en la Casa de Cultura de la exposición '130 años de luchas y conquistas', que conmemora el 130 aniversario del nacimiento del sindicato. También estuvieron presentes la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero.

El líder de UGT se refirió a la próxima subasta eléctrica. «No tenemos ninguna novedad. Es un proceso de negociación que tiene que llegar, pero el actual Gobierno lleva tres meses y la música que está sonando no nos complace». En todo caso, añadió, el debate energético «no se puede simplificar. No sólo hay que hablar de cuencas mineras o de centrales térmicas, sino fundamentalmente de industria». UGT cree que es «absolutamente necesario» mantener el mix eléctrico para poder conseguir que las centrales térmicas continúen funcionando en nuestro país, «que pueden existir no contaminando, es cuestión de que alguien atornille a las compañías que tienen unos beneficios que abochornan», señala. Álvarez considera que el precio de ese mix eléctrico tiene que responder a las necesidades de los ciudadanos, «pero, en particular, de las empresas grandes consumidoras».

Ayer aludió directamente a Endesa como una de esas compañías «que abochornan, y está sacando recursos de nuestro país para llevarlos a Italia». Afirma que «las empresas tienen que invertir aquí, no hay que cerrar las minas, y las térmicas tienen que durar», concluyó.