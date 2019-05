«Los pequeños festivales de cortos son la cantera del futuro» Karra Elejalde, durante la entrevista. / OMAR ANTUÑA Karra Elejalde | Actor, director y guionista El veterano actor y director recogió ayer el premio honorífico del Avilés Acción Film Festival en la gala de clausura del certamen EVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 19 mayo 2019, 03:25

Apasionado y directo, el actor y director Karra Elejalde (Vitoria, 1960) ejerce su veteranía para llamar a las cosas por su nombre bien se hable de cine, de política o de cocina molecular. Así lo comprobamos durante su visita a Avilés donde ayer tarde recibió el premio Homenaje del Avilés Acción Film Festival, durante la gala de clausura del certamen de cortos.

-¿Cómo le ha recibido Avilés?

-Genial, estoy como en casa. Cielo gris, casas de piedra, lluvia, buena comida, buena gente. Fantástico.

-¿Qué diferencia ve usted entre los jóvenes directores de cortos que ha conocido en Avilés y los de hace unas décadas?

-La diferencia más grande y de la que me alegré mucho es que el 80% de los finalistas del festival de Avilés son chicas y esto en mi tiempo no pasaba, de lo cual me alegro. Esto significa que estamos evolucionando y es genial.

-¿Y las historias que cuentan en esos cortos, han evolucionado?

-Pues yo creo que no, que se sigue hablando de los mismos temas. No hay película sin una historia de amor, o no hay comedia sin un pequeño drama. A veces los certámenes como las cosechas salen mejor o peor, pero no creo que los temas sean distintos. Quizá hace años en el corto había algo de reivindicativo ahora son otras las formas de reivindicar.

-¿Cuáles son las claves para contar bien la historia?

-Yo lo que les digo a estos jóvenes cineastas, es que no siempre es proporcional el gasto que tu hagas en tu corto con el resultado que te vaya a dar un jurado, porque uno se puede dejar 60.000 euros en un corto y a lo mejor otro con 1.800 euros y con el móvil lo bordó y al final se premia al minimalista. Y dado que amortizar un corto es muy difícil , yo digo: sé ingenioso e intenta conseguir el máximo con lo mínimo de conceptos porque tiene más valor.

-¿Qué valor tiene para usted festivales como el Avilés Acción?

-Yo hablo siempre de la rentabilidad social de nuestro trabajo. Hay producciones pequeñas que llegan a muchos espectadores, y otras costosísimas y subvencionadas que se representan solo dos o tres veces, y eso no es rentabilidad social. Y por eso milito en este tipo de festivales, porque deben nutrir a la ciudad que lo hace, no como otros que son solo un escaparate que convocan a la prensa internacional y sin embargo su ciudad vive ajena a ellos. Festivales como este de Avilés hacen cantera y son el futuro del cine.

-¿Cómo lleva la vorágine electoral?

-Mal. No espero nada de gente que solo incide en los cómo y no en los qués, no vi tanto sofista y mentiroso nunca en uno y otro bando.

-Háblenos de su trabajo, este año estrenará dos películas.

-Sí, he coprotagonizado 'Bajocero', de Lluis Quílez y 'Mientras dure la guerra', donde inerpreto a interpreto, con una caracterización bestial. Es la primera vez que trabajo con Amenábar y ha sido una maravilla, es un encanto, un sabio, un mago.