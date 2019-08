La Peral celebra su tercer día de fiestas con una Holi Party infantil, djs y una verbena Los más pequeños se divirtieron con en la Holi Party. / OMAR ANTUÑA Unos 150 niños asistieron ayer a la fiesta de los polvos de colores, y hoy las celebraciones terminan con la musical 'Fiesta de los vieyos' M. MARTÍN AVILÉS. Lunes, 5 agosto 2019, 01:04

La Peral, en Illas, está viviendo sus fiestas por todo lo alto. Ayer fue la tercera de las cuatro jornadas de celebración, y no faltó la música, la fiesta y la diversión. Por la mañana, a las doce y media, tuvo lugar una misa solemne, y a partir de las 13.30 el ritmo no paró. Primero con una sesión vermú de Nancy DJ, seguida por una Holi Party infantil a las seis de la tarde, amenizada por la misma disc-jockey. La fiesta de los polvos de colores fue una auténtico explosión de júbilo que reunió a decenas de niños. A partir de las diez de la noche comenzó la verbena, a cargo del Grupo Ideas y, de nuevo, de Nancy DJ.

Carlos Perales, de la Asociación de vecinos, asegura que las fiestas están siendo «un éxito». La asistencia, enorme, ya que «a la Holi Party pudieron venir sobre 150 niños más o menos». Igual de llenas estuvieron la verbenas del fin de semana o el partido de casados contra solteros del pueblo «en el que ganaron los casados diez a cinco».

Mañana, para concluir los cuatro días de fiestas, una de las actividades más originales: la 'Fiesta de los Vieyos'. Perales explica que «a las doce comienza el pasacalles, y la charanga va una a una por todas las casas del pueblo». Allí dentro interpretan una o dos canciones, y siguen su ruta. «Dentro de las casas de les recibe con comida y bebida» y el recorrido termina «sobre las nueve de la noche», más de una jornada laboral alegrando el pueblo entero.

La tradición nació hace unos 55 años, cuando no había carreteras que llegasen a las casas más alejadas del pueblo, y las personas mayores no podían ir a las fiestas. «Como los vieyos no podían ir a la fiesta, se les ocurrió llevar la fiesta a su casa». Y así se ha seguido haciendo, llenando todos los rincones de música.