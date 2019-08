La Peral despide las fiestas con música y sus 'vieyos' Los más avezados se protegieron con sombrero y gafas. / O. ANTUÑA Residentes y allegados logran conservar la esencia de una cita en la que este año se percibió un mayor número de participantes | La tradicional romería intergeneracional convoca a decenas de romeros de todo el concejo y también de los vecinos C. R. AVILÉS. Martes, 6 agosto 2019, 00:56

En La Peral se llama a las cosas por su nombre y la 'Fiesta de los Vieyos' sigue siendo de los 'vieyos' moleste a quien moleste. Lo políticamente correcto no cabe en un lugar donde reina el buen rollo y el espíritu de vecindad. No podría entenderse de otra forma si no la esencia de una fiesta que reúne en armonía a los propios residentes, a los de pueblos aledaños y a los amigos de concejos vecinos. Así La Peral multiplica su población en una romería que logra conservar el sabor de la tradición a pesar de que cada año convoca a un mayor número de fiesteros. Todos son amigos en primer grado, lo que contiene el riesgo de que aquello pueda convertirse en otro de esos botellones bendecidos ahora por el nombre de una fiesta popular.

Ya desde primera hora de la mañana las casas de algunos vecinos se preparan para recibir la visita de la 'troupe' folixera. La comitiva pasa por las 'casas colaboradoras' en busca de algo de comer y de beber. La tortilla y la empanada son las reinas entre las viandas y la hidratación corre a cuenta de la sangría y el calimocho. A quien pide agua también se le da.

Ayer, y esto también va camino de convertirse en tradición, el sol apretó de lo lindo, convirtiendo la sombra en lo más cotizado de la jornada. Previéndolo, la mayoría de los asistentes vistió la camiseta conmemorativa, de color blanco, y los más previsores, gorras y sombreros. A última hora de la tarde, cuando ya el cuerpo no daba más de sí, niños, jóvenes, jóvenes no tan jóvenes y viejos se comenzaron a disolver a última hora de la tarde. Tocaba darse una ducha y cambiarse de ropa antes de poner el fin de fiesta con la orquesta Nueva Banda.

Organizada por la asociación de vecinos El Sofitu, la romería cerró unas exitosas fiestas de La Peral. Comenzaron el viernes con la tercera cena de hermandad. El sábado hubo atracciones gratis para los niños, un partido de solteros contra casados y verbena con la orquesta La Favorita y Narci DJ. El domingo, tras la sesión vermú, el plato fuerte fue la Holi Party, la fiesta de los polvos de colores que tiñeron a todos los participantes. La música del Grupo Ideas volvió a cerrar una jornada a la que ayer puso broche la fiesta de los Vieyos.