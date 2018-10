«En Rui Pérez no vendemos nada» A punto de recoger y las cajas llenas de mercancía en la calle Rui Pérez. / MARIETA Las zabarceras piden volver al interior de la plaza después de dos lunes fuera del recinto YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Martes, 30 octubre 2018, 01:23

Segundo lunes de las zabarceras de la plaza en la calle Rui Pérez y nuevo día de decepción y cabreo por la falta de ventas. Además, ahora también se ha apoderado de ellas una sensación de impotencia porque sienten que no se las quiere en el mercado, no se las escucha, y que están aprovechando las obras en un edificio de la plaza de Hermanos Orbón para echarlas definitivamente del mercado semanal, a pesar de sentirse continuadoras de la verdadera esencia de una tradición de los lunes avilesinos, «porque la plaza fue cedida para nosotras, para la aldea, pero han ido imponiendo la venta ambulante relegándonos y ahora quieren ya darnos la puntilla definitiva», señala Mari Carmen García, una de las vendedoras.

«No entendemos por qué se deja pasar por debajo de los soportales caminando y nosotras no podemos estar allí o enfrente, que hay sitio», lamentaban mientras recogían la mayoría de la mercancía que a primera hora de la mañana habían colocado en Rui Pérez y que no habían vendido. La jornada lluviosa de ayer fue además otra demostración, para ellas, de la equivocación de situarlas en esta calle. Habitualmente acudían al mercado semanal aproximadamente catorce zabarceras, se colocaban bajo los soportales, y eso las protegía de las inclemencias meteorológicas, pero en la calle están a la intemperie lo que hizo que al menos ocho de ellas no instalaran sus puestos ayer al no contar con sistemas de protección contra la lluvia. El mal tiempo ha llegado a Asturias y, si no se busca una solución, los productos de la huerta habituales del mercado cada lunes tendrán que desaparecer porque las vendedoras no disponen de infraestructura para protegerse.

Manuel Iglesias recuerda que pronto llegará el momento de hacer los pagos que les llegan periódicamente, «si no vendemos nada, cómo piensan que lo vamos a hacer», se preguntaba, y lanzaba la pregunta también al equipo de gobierno del Ayuntamiento porque reclaman su intervención para poder regresar al interior de la plaza de Hermanos Orbón. «Después del desastre del pasado lunes ya registré un escrito explicando el problema y pidiendo soluciones, nadie me ha respondido», lamentaba Mari Carmen García.

Años de trabajo en el mercado semanal le hacen tener ya una clientela casi fija lunes tras lunes que lleva dos semanas sin ver en la nueva ubicación. «Tenemos derecho a estar dentro, pagamos como todos, sea la cantidad que sea, pagamos puntualmente todo lo que se nos pide, y si durante un tiempo hay que reorganizarnos a todos que se haga», pide en nombre de un colectivo histórico en el mercado de los lunes.