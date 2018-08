La perfumería Douglas cierra dos de sus tres tiendas en la comarca y despide a sus empleadas La perfumería de la calle de La Cámara estaba ayer ya cerrada. / MARIETA En mayo cesó la actividad en el local del centro comercial ParqueAstur y ayer amaneció sin actividad uno de sus comercio en La Cámara FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Sábado, 4 agosto 2018, 03:25

La comarca ha recibido la mayor parte del impacto del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la cadena Douglas después de que ayer se confirmarse el cierre del comercio situado en los números cinco y siete de la calle de La Cámara. A ello se une el cese de la actividad en el local de ParqueAstur del pasado mes de mayo.

Aunque no ha trascendido el número de afectadas, en Avilés trabajaban cuatro mujeres y, como mínimo, otras tantas se encontraban en la ubicación corverana. Algunas de las afectadas aseguraron que se encontraban al día en el cobro de sus salarios y que su inclusión en el ERE había sido comunicada con antelación.

El cese de actividad en ParqueAstur se produjo el pasado mes de mayo, coincidiendo con el fin del arrendamiento del local comercial que la compañía decidió no renovar.

Desde la empresa no se realizó ayer ningún comentario sobre este proceso de reorganización. De esa manera no se puede saber si incluye el cierre de ParqueAstur dentro de estos planes o no. Sin embargo, todo apunta que la actividad en la comarca se mantendrá en el comercio que permanece abierto en Avilés, también en la calle de La Cámara, ya que lo contrario supondría perder su único punto de venta en la tercera ciudad de Asturias.

Douglas es una empresa de perfumería de capital alemán y cuyo mercado se reparte en diecinueve países.

Desarrollo en España

En 1995, inició su implantación en España, con un crecimiento progresivo que llegó a superar el medio centenar de tiendas en 2017. En ese año, realizó una doble operación como fue la adquisición de la cadena Bodybell, con 223 locales, y, posteriormente, la red de If (102 comercios), con lo que incorporaba a su negocio 325 nuevos puntos de venta, junto con sus plataforma web.

Junto con las pérdidas económicas que venía arrastrando (de 101,5 millones en 2016 y 161,9 en 2017), la dirección de la multinacional presentó el pasado junio una propuesta de ERE en el que planteaba el cierre de 60 tiendas y el despido de algo más de trescientos trabajadores.

Finalmente, tras un proceso de negociación a lo largo de julio, se redujo el número de comercios afectados a 53 tiendas, tres de ellas en Asturias, una menos de las previstas inicialmente. El número de despidos disminuyó hasta 266, incluyendo personal de los departamentos centrales.

El comercio de la calle de La Cámara atendió al público hasta el pasado jueves, cuando una nota manuscrita advertía del inminente cierre. Ayer viernes, el cartel ya fue sustituido por uno impreso. El local permanecía cerrado, mientras personal de la empresa recogía los productos de empresa.

El acuerdo fue ratificado por el 89% de los trabajadores e incluye el pago de 30 días por año trabajado, con un máximo de diecinueve mensualidades. Además, se incorporan condiciones de salvaguarda para personas en situaciones especiales y el compromiso de la dirección de mantener estas mismas condiciones si se producen despedidos en el próximo año.

Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y USO han defendido el acuerdo como la forma de asegurar la viabilidad de la compañía a pesar del sacrificio que implicaba los cierres. En sus comunicados destacaron como lograron reducir en cerca de cuarenta los despidos previstos inicialmente, además de salvaguardar varias tiendas para las que se planteaba el cierre, como es el caso de la ubicada en El Entrego.

Según el portal web Alimarket, especializado en el comercio, Douglas es, en la actualidad, la segunda cadena de perfumerías en España. A pesar de sus pérdidas, el pasado año incrementó su facturación en España.

Dentro de la red europea de Douglas, España es su tercer mercado, después de Francia y Alemania, donde son un líder indiscutible.