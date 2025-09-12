El periodista Luis Muñiz presenta su libro sobre el Palacio Valdés, en Avilés La alcaldesa presidirá un acto al que asistirá también el arquitecto Mariano Bayón, que dirigió su rehabilitación

R. D. Avilés Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

El periodista avilesino Luis Muñiz presentará hoy viernes, a las 19 horas, en el Teatro Palacio Valdés un libro sobre este coliseo municipal que recorre su historia y descubre rincones nunca vistos por el público gracias a un gran despliegue gráfico. La entrada será libre hasta completar aforo.

El acto estará presidido por la alcaldesa Mariví Monteserín y contará con la intervención de Santiago Rodríguez Vega, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y alcalde de la ciudad cuando se reinauguró el teatro en 1992, así como Mariano Bayón, arquitecto autor de su rehabilitación entonces, que acude a reencontrarse con su obra, acompañado de su hijo Pablo, con quien comparte actualmente estudio.

Finalmente, Luis Muñiz realizará una presentación gráfica del libro, con numerosas imágenes y detalles del teatro, algunos hasta ahora desconocidos o poco divulgados, y firmará ejemplares a quienes lo deseen.

Con ello, el Ayuntamiento, propietario del teatro desde su expropiación en 1987, conmemora los 125 años transcurridos desde el inicio de su construcción, en el año 1900.