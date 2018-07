Periquitos ingleses de gran postura Los ganadores José Antonio Guerreriro y Daniel García y en el centro el edil Miguel Ángel Balbuena. / P. B. José Antonio Guerreiro y Daniel García ganan el primer Concurso del Norte de España de esta especie de ave que organiza Acapras SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 22 julio 2018, 06:27

José Antonio Guerreiro y Daniel García crían a los mejores periquitos ingleses del norte de España. Ambos fueron ayer los ganadores del primer Concurso de Periquito Inglés de Postura, que organizó la Asociación Acapras en el Centro Cívico de Los Canapés. Sus ejemplares consiguieron la mejor valoración del jurado del certamen, que escogió a los mejores de cada una de las mutaciones.

El mejor del concurso (denominado en la jerga avícola como BIS 'Best in show') fue un ejemplar verde, gris y canela que cría Guerreiro en Portugal. Mientras que la mejor hembra (BOS 'Best Opposite Sex') es de tono opalino verde, gris y canela. «Estos dos ganadores ejemplifican el hermanamiento que ha surgido en este concurso entre la asociación portuguesa y las españolas», destacó Daniel García.

El jurado tuvo que valorar 120 ejemplares de periquito inglés. Esta especie de ave se caracteriza por su morfología, ancha en la parte de la cabeza y estrecha en el cuerpo. Una característica que tuvieron que revisar los expertos antes de la elección final. «Se dividieron por mutaciones, es decir por colores o por morfologías, y de esos grupos se escogían a los mejores. De entre todos ellos salió el ganador final. Al ser macho hubo que buscar también la mejor hembra, que resultó ser la mía», explicó Daniel García.

La jornada organizada por Acapras contó con una segunda actividad que consistió en un intercambio de aves. Los criadores llevaron a Los Canapés 115 pájaros, entre ellos agapornis, canarios y exóticos, para intercambiarlos con otros de los participantes. «Ha sido un éxito porque ha llegado gente de muchas de las comunidades españolas y también de Portugal. Ha sido una absoluta sorpresa para nosotros. Es un paso más en la historia de la asociación, que hasta ahora organizaba exhibiciones», destacó el presidente de Acapras, Jesús Antonio Hernández.

Justo ayer la entidad, formada hace ahora año y medio y con sede en Avilés, hacía la ficha de su socio número cien. «No está nada mal. Es todo un éxito y esperamos seguir creciendo con el tiempo», comentó el presidente, que se marcaba como objetivo para el futuro «organizar un concurso nacional de aves. Hay que estudiarlo y trabajarlo mucho, pero yo creo que más adelante podríamos realizarlo sin problemas».