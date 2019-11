El perito policial mantiene que la letra del post-it es del exalcalde de Corvera El exalcalde de Corvera, Luis Moro, a su llegada al juzgado. / HUGO ÁLVAREZ «Las letras son tan distintas como la noche y el día», defiende un experto contratado por la defensa de un directivo de la empresa YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Martes, 26 noviembre 2019, 01:37

El juicio por las irregularidades en la gestión de las piscinas de Las Vegas centró la jornada de ayer en los análisis periciales de la Policía Nacional y de los expertos contratados por las defensas para determinar la autoría del post-it encontrado en el expediente del Ayuntamiento en el que aparece la cifra de 134.897 euros como obra no realizada por la empresa, cantidad que sumarían varias de las facturas supuestamente abonadas en cuentas vinculadas al expresidente de ASIA, Miguel Ángel Villalba, principal acusado.

El agente que declaró -el otro investigador no lo pudo hacer por sufrir una enfermedad- defendió su informe, en el que se concluye que la autoría es atribuible al exalcalde de Corvera de la USPC, Luis Belarmino Moro. Este post-it es uno de los documentos claves en la acusación contra él. «Encontramos un número importante de analogías entre el post-it y la letra de Moro. En el informe suman más de treinta coincidencias, más del doble de las que se establecen en los requisitos para una auditoría», dijo el policía.

Mientras que el perito José Arduengo Caso, que declaraba llamado por la defensa del propio Moro, mantuvo todo lo contrario. Defendió que no era la letra del exalcalde porque no existían similitudes en aspectos como los puntos de ataque y terminales de las letras, las presiones, las inclinaciones o los enlaces entre las letras, que serían, a su juicio, los aspectos determinantes en este análisis «porque son propios de cada persona», no el aspecto morfológico de la escritura, que podría imitarse. En este sentido aclaró que «la calidad caligráfica del post-it es grande y la de Luis Belarmino Moro es inferior». Añadió en la defensa de su teoría que quien escribe mal no puede hacerlo bien, como sería el caso del exalcalde, pero quien lo hace bien sí podría hacerlo mal.

La defensa del que fuera gerente en Asturias de la empresa gestora de las piscinas aportó también su propio informe pericial. En este caso redactado por Luis Martínez Villa, el perito que certificó en su día las coincidencia de la firma del policía José Amedo con la de Genaro Gallego Galindo en los documentos del juicio del GAL, y Tomás Alonso de Corcuera, presidente de la Asociación Colegial Profesional de Peritos Calígrafos, que en los últimos años ha analizado documentos del extesorero del PP, Luis Bárcenas, o de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Su informe concluye que la comparación de la letra demuestra «importantes diferencias», por lo que asegura que Moro no fue el autor del post-it.

Aunque no hubo un careo oficial entre los peritos, todos estuvieron en la sala de vistas y pudieron escuchar las respuestas que cada uno de ellos daba a las preguntas formuladas por la acusación, las defensas y la propia jueza, lo que en la práctica supuso que los profesionales con sus respuestas tratasen de rebatir los argumentos de los otros.

«Como la noche y el día»

Si bien el policía defendía similitudes entre letras del post-it y la de Moro, Corcuera y Martínez Villa aseguraban lo contrario. De hecho, Corcuera llegó a decir en caso de alguna letra que «a simple vista son tan distintas como la noche y el día». La defensa del directivo de la empresa llamó la atención sobre un aspecto que no se reflejó en el informe policial, como es el hecho de que el exalcalde en el texto escrito a dictado del juzgado hubiese utilizado una letra 'c' cada vez que escribió el nombre de la empresa en lugar de la 'q' que correctamente se usa en el post-it .

La magistrada ante las conclusiones periciales tan distintas preguntó por la base científica de la investigación caligráfica. Fernández Villa fue el que más claro lo dejó: «Existe una prueba científica, que si está bien hecha tiene un análisis objetivo, pero también es susceptible de una interpretación».